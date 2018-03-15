ابوالفضل جمالی در گفتوگو با خبرنگار مهر، از آغاز طرح نوروزی راهداری و حمل و نقل جادهای استان قم همزمان با ۲۵ اسفندماه خبر داد و گفت: این طرح تا ۲۰ فروردینماه ادامه دارد.
وی از نظارت بر محورهای استان قم با استفاده از دوربینهای نظارتی خبر داد و افزود: ۲۱ دوربین نظارتی در نقاط حساس محورهای مواصلاتی استان نصب هستند و به صورت شبانهروزی ترددها را رصد خواهند کرد.
به گفته مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان قم، ۸۵ تردد شمار نیز به کار آمارگیری ورود و خروج به مرزهای استان میپردازند و آمار ثبت شده توسط این دستگاهها به مسئولان استانداری ارجاع داده خواهد شد.
به گفته وی علاوه بر این ۴۸ دوربین کنترل سرعت در محورهای استان فعال است و ۱۷ دوربین نیز در حال نصب است که تا ۲۵ اسفندماه راهاندازی میشود.
حضور ۲۴ ساعته ۴ گشت راهداری در جادههای قم
جمالی به حضور گشتهای راهداری در ایام نوروز در مسیرهای استان قم هم اشارهای کرد و افزود: در طول ایام نوروز ۴ گشت راهداری در طول جادهها به صورت ۲۴ ساعته حضور خواهند داشت.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان قم از حضور ۷۵ نفر از پرسنل راهداری در گشتهای نوروزی خبر داد و تأکید کرد: مدیریت راهها به صورت ۲۴ ساعته و شبانه روزی انجام شده و آمار تردد و رفت و آمد به صورت دائم چک میشود.
به گفته وی ۱۶ تابلوی سرعت نما و ۸ تابلوی پیام متغیر در محورهای استان قم نصب است و علاوه بر این ۲ تابلوی نمایش آنلاین در ابتدای آزادراه و سلفچگان نصب شده است که رانندگان با مشاهده ترافیک تعیین مسیر کنند.
جمالی از نصب رد یاب جی پی اس بر روی کلیه دستگاههای حمل و نقل جادهای خبر داد و افزود: در گشت نامحسوس هم راهداری با پلیس همکاری دارد و ناوگان عمومی و خودروهای پلاک شخصی را تحت نظر خواهند داشت.
به گفته وی فعالیت گشت نامحسوس نیز از ۲۵ اسفند آغاز شده و تا ۵ فرودین ادامه دارد و سپس در دور دوم سفرها از ۱۰ فروردین تا پایان تعطیلات ادامه پیدا خواهد کرد.
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