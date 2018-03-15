۹۵ درصد جمعیت استان اصفهان درگیر خشکسالی است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید بیجندی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: ۹۵ درصد جمعیت استان درگیر خشکسالی بلند مدت است و بدنبال آن کشاورزی و ذخایر آبی نخواهیم داشت که شاهد مهاجرت ها خواهیم بود.

وی اعلام کرد: در استان اصفهان ۲۱ سال متوالی ترسالی نداشتیم و به نوعی با خشکسالی مواجه بودیم.

مدیر کل هواشناسی استان اصفهان اعلام کرد: در دوره هفت ساله ۴۷ درصد از استان اصفهان درگیر خشکسالی شدید است.

وی اضافه کرد: سه درصد استان در شرایط نرمال قرار دارد و ۹۷ درصد استان درگیر خشکسالی است.

بارش صفر سانتی متری برف در کوهرنگ

بیجندی با اشاره به اینکه اگر این پهنه بندی را با استان چهار محال و بختیاری مقایسه کنیم به مراتب وضعیت این استان بدتر است، افزود: میزان دریافتی بارش ها در سطح استان اصفهان برابر با ۳۶ و یک دهم میلیمتر بوده و نسبت به مدت مشابه آن ۶۸ درصد بارش داشتیم که نسبت به سال گذشته میزان بارش ها ۵۸ درصد کاهش داشته است.

وی گفت: میزان دریافتی بارش در ایستگاه کوهرنگ به عنوان شاخص تامین کننده آب زاینده رود در بازه ۹۵- ۹۶ تنها ۴۰۷ میلیمتر بود که نسبت به مقدار بلند مدت ۵۹ درصد کاهش و نسبت به سال گذشته ۵۴ درصد کاهش را نشان می دهد.

مدیر کل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به اینکه ارتفاع برف فاکتور بسیار مهمی در حوضه آبریز زاینده رود است، اضافه کرد: در ایستگاه کوهرنگ میزان بارش برف در سال ۹۵ تا ۹۶، ۱۶ سانتی متر و امسال صفر سانتی متر است.

وی اعلام کرد: در آمار بلند مدت متوسط ۷۶ سانتی متر برف در کوهرنگ روی زمین ثبت شده است.

بیجندی گفت:‌ جمع بارش‌های کوهرنگ امسال از سال ۸۹ هم که بحرانی ترین وضعیت آب را داشتیم، بدتر است و قریب به ۴۰۰ میلی متر بارش داشتیم.

احتمال افزایش شدید دما در اصفهان

وی گفت: طبق آمار در اکثر شهرستان ها کاهش دریافتی باران را داشتیم و سال به سال با کمبود بارش ها مواجهیم.

مدیر کل هواشناسی استان اصفهان تصریح کرد: در حالی شاهد خشکسالی های شدید هستیم که دما نیز افزایش می یابد و احتمال اینکه طی سال آینده دمای هوای اصفهان با افزایش شدید مواجه شود، وجود دارد.

وی گفت: بارورسازی ابرها یک طرح قابل قبول در تمام دنیا است اما نیازمند امکانات و زیرساخت های زیاد در ایران و استفاده از افراد متخصص در حوزه فیزیک،‌ شیمی و هواشناسی و غیره است.

بیجندی اضافه کرد: همچنین برای مسافران نوروزی در نظر گرفتیم تا با دریافت یک کد شناسایی به راحتی بتوانند به سایت هواشناسی مراجعه کنند و از وضعیت مقاصد مورد نظر خود مطلع شوند.