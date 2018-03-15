انتقال ۵ مصدوم حادثه ترافیکی با اورژانس هوایی

به گزارش خبرگزاری مهر، تصادف بین تریلی و دو خودروی سواری پراید و پژو ۴۰۵ در لاین جنوبی اتوبان کرج-تهران، زیر پل حصارک باعث مصدومیت ۷ تن شده بود که با اعلام حادثه به مرکز اورژانس۱۱۵ البرز، بلافاصله ۳ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

این حادثه که صبح پنجشنبه ۲۴ اسفند ۹۶ و همزمان با پنجشنبه آخر سال رخ داده بود، هر لحظه بر بار ترافیک این مسیر افزوده و رسیدن آمبولانس های اعزامی را به محل سخت تر می کرد.

اولین آمبولانس اورژانس البرز در کمتر از ۱۰ دقیقه به صحنه رسیده و تکنسین های اعزامی، بلافاصله اقدامات درمانی را برای مصدومین شروع کردند.

حرکت اتوبوس آمبولانس اورژانس نیز در این ترافیک سنگین غیر ممکن بود. تنها راه باقی مانده ، انتقال مصدومین توسط بالگرد اورژانس هوایی بود. با همکاری پلیس راه ، اقدامات امنیتی لازم صورت گرفته و بالگرد اورژانس هوایی البرز در اتوبان فرود آمده و پنج تن از مصدومین که خانم های ۴۰ و ۴۹ ساله و آقایانی در سنین ۵۰ و ۵۲ سال بودند، در کمترین زمان ضمن دریافت خدمات درمانی به بیمارستان البرز منتقل شدند. دو تن دیگر که آقای ۴۲ و ۴۳ ساله بودند از خدمات درمانی سرپایی برخوردار شدند.