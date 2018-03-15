گردشگری و احیای بافت تاریخی محور توسعه استان سمنان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید شهابالدین چاووشی ظهر پنجشنبه در نشست مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای برنامهریزی استان سمنان به میزبانی استانداری، ضمن بیان اینکه گردشگری و احیای بافت تاریخی محور توسعه استان هستند، تأکید کرد: این استان با دارا بودن ظرفیتهای مهم گردشگری میتواند پیشگام در توسعه توریسم باشد.
وی افزود: در کنار گردشگری و همچنین احیای بافت تاریخی نگاه استانداری به مقوله انرژیهای نو مانند آفتابی دیگر محور توسعه در سال آتی محسوب میشود.
سند جامع گردشگری تدوین شود
استاندار سمنان خواستار نگاه ویژه دستگاههای اجرایی برای تحقق محورهای توسعه استان شد و تأکید کرد: همه دستگاههای اجرایی باید ظرفیتهای خود را برای تحقق توسعه به کار ببندند تا بتوانیم در راستای اشتغالزایی و توسعه اقتصادی موفقیتهای خوبی را کسب کنیم.
چاووشی بیان کرد: سند جامع گردشگری استان سمنان باید تکمیل و افق سالهای آینده مشخص شود همچنین اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی و یا شورای برنامهریزی میبایست در رفع نواقص طرحهای گردشگری کنونی اقدام کنند.
وی در ادامه به تلفیق نشست ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای برنامهریزی نیز اشاره کرد و تأکید داشت: این تلفیق فرصت مناسبی برای تعیین اولویتها و همراهی بین بخشی و دستگاهی در راستای توسعه اقتصادی استان سمنان محسوب میشود که باید از آن بهره کافی را برد.
روستاها محور توسعه
استاندار سمنان در ادامه روستاها را دیگر محور توسعه استان دانست و تأکید کرد: یکی از مشکلات تولیدات روستایی چه در بخش صنایعدستی و سوغات و چه در صنایع کوچک روستایی، فقدان بازار فروش محصولات است که در این راستا نیز باید اهتمام ویژهای داشت.
چاووشی در ادامه به مقوله تحقق اقتصاد مقاومتی با استفاده از ترویج فرهنگ دوری از مصرفگرایی و خرید کالای داخلی پرداخت و تأکید کرد: دستگاههای اجرایی استان میبایست برای جلوگیری از شیوع فرهنگ نادرست خرید کالاهای غیر ایرانی تلاش کنند.
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