به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، کاخ ریاست جمهوری روسیه امروز پنجشنبه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین شخصاً درباره مقابله‌به‌مثل با لندن آن هم به بهترین شیوه‌ای که منافع کشور را تامین کند، تصمیم خواهد گرفت.

در همین راستا، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین اعلام کرد که اقدامات تلافی‌جویانه مسکو به زودی اعلام خواهد شد.

وی همچنین تاکید کرد مسکو قادر به درک موضع لندن درخصوص پشت‌پرده پرونده سوء قصد به جان «سرگئی سکریپال» جاسوس دوجانبه سابق و دخترش نیست.

پسکوف در نهایت موضع‌گیری انگلیس درخصوص روابط دیپلماتیک را غیرمسئولانه توصیف کرد.

همزمان «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه نیز اعلام کرد که مسکو به زودی دیپلمات‌های انگلیس را اخراج خواهد کرد.

وی افزود: این تصمیم در واکنش به اقدامات خصمانه اخیر لندن علیه مسکو اتخاذ می‌شود.

گفتنی است «ترزا می» نخست‌ وزیر انگلستان روز چهارشنبه دستور داد تا ۲۳ دیپلمات روسیه را از این کشور اخراج کنند.

این اقدام لندن به دنبال اتمام ضرب‌الاجل ۲ روزه این کشور به روسیه برای توضیح پیرامون موضوع مسمومیت سکریپال صورت گرفت.