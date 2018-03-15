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۲۴ اسفند ۱۳۹۶، ۱۴:۱۳

معاون اداره کل راهداری خراسان رضوی خبر داد:

استقرار ۹۷ تیم راهداری در جاده های خراسان رضوی همزمان با نوروز

استقرار ۹۷ تیم راهداری در جاده های خراسان رضوی همزمان با نوروز

 مشهد- معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی گفت: همزمان با ایام سال جدید ۹۷ تیم راهداری در جاده های خراسان رضوی مستقر خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد وحدتی ظهر پنج شنبه در نشست خبری استقبال از بهار سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد که در پایانه امام رضا (ع) برگزار شد اظهار کرد: اقدامات بسیار زیادی برای پذیرایی از مسافران نوروزی انجام گرفته و در طول ۲۰ هزار کیلومتر جاده های استان ۹۷ اکیپ راهداری، ۳۳ راهدار خانه، ۲۴۷ دستگاه ماشین و ۱۰ ایستگاه صلواتی دایر شده است.

وی افزود: همچنین بخش خصوصی با چهار هزار و ۶۰۰ دستگاه ناوگان شامل  هزار و ۵۰۰ اتوبوس، ۱۵۰ اتوبوس ویژه، هزار و ۶۰۰ دستگاه مینی بوس و ۱۳۵۰ دستگاه سواری آماده خدمت رسانی به مسافران نوروزی است. متوسط عمر این اتوبوس ها ۱۲ سال، مینی بوس ها ۲۳ سال و سواری ها زیر هشت سال است.

معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی با اشاره به پایش رانندگان تصریح کرد: هشت هزار و ۵۶۰ نفر از راننده حرفه ای داریم  که به موجب پایش صورت گرفته در سیستم حرفه ای نامیده شده اند و  ایام نوروز برای خدمت رسانی آماده اند.

وحدتی تاکید کرد: ما از کسانی که با استفاده از حمل و نقل عمومی سفر می کنند خواهشنمدیم که سفری برنامه ای داشته باشند.

وی ادامه داد: در خراسان رضوی ۸۸ دوربین ثبت تخلف داریم که شبانه روزی سرعت رانندگان را رصد می کنند و با این وجود در ۱۱ ماه گذشته فقط در ۰.۴ درصد تردد در جاده ها، تخلف ثبت شده است و این نشان می دهد که مردم نسبت به عواقب سرعت بالا آگاهی کافی را پیدا کرده اند.

معاون اداره کل راهداری و حمل نقل جاده ای خراسان رضوی با اشاره فعالیت های بخش خصوصی گفت: بخش خصوصی نیز امسال متفاوت تر از سال قبل عمل کرده و لیستی از مدیران پاسخگو را آماده کرده است که مسافران در صورت وجود مشکل می توانند مستقیما به مسئول مربوطه مراجعه کنند.

وحدتی افزود:  یک چک لیست عملیاتی برای شرایط بحرانی آماده شده است و برای حوادث طبیعی نیز آمادگی های لازم صورت گرفته است.

وی با  اشاره به دیگر اقدامات انجام شده برای استقبال از نوروز و مسافران نوروزی ابراز کرد: پاک سازی حریم راه ها، لکه گیری درزها، دو هزار کیلومتر خط کشی، ۱۰ هزار متر مربع کف نوشته، نصب ۱۴ هزار تابلو مسیر نما، آموزش نیروها و برنامه ریزی برای ۷ مسیر بحرانی که احتمال می دهیم با مواجه شدن با حجم زیاد مسافر ، کمبود ناوگان داشته باشند از دیگر اقدامات صورت گرفته برای استقبال از مسافران نوروزی است.

کد مطلب 4252662

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