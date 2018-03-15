به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری پیش از ظهر امروز در مراسم تجلیل از فعالان عرصه رسانه و اطلاع رسانی استان یزد که به همت انجمن صنفی خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری استان یزد برگزار شد، با اشاره به خاطره‌ای از امام خمینی (ره) اظهار داشت: پیام امام همواره این بود که مردم را آگاه کنید و در اطلاع رسانی نه مبالغه کنید و نه مردم را در ناآگاهی نگاه دارید.

وی با تاکید بر اینکه نباید در اخبار و گزارش‌ها، مردم را در جهل بگذاریم، افزود: باید واقعیت‌ها به مردم اطلاع رسانی شود و از آنچه که ممکن است مردم را به اشتباه بیاندازد، خودداری کنیم.

ناصری به خبرنگاران استان یزد توصیه کرد: از رسانه‌هایی که در اختیار دارید بهترین استفاده را داشته باشید و علاوه بر اطلاع رسانی، تلاش کنید در فرهنگ و بینش و تفکر مردم تاثیرگذار باشید.

امام جمعه یزد ادامه داد: رسانه ها باید تلاش کنند به اقشار مختلف مردم و جوانان قدرت فکر کردن بدهند تا مردم بتوانند از میان این همه رسانه همسو و معاند که مطالب متعدد و متنوع درست و نادرست منتشر می‌کنند، مطالب درست را دریافت کنند.

وی خاطرنشان کرد: مردم باید بتوانند در فضای مجازی گسترده ای که امروز در اختیار آنها قرار گرفته است، قدرت تشخیص و تحلیل داشته باشند نه اینکه هر سخنی از هر رسانه ای را اصل مسلم بدانند.

ناصری تاکید کرد: مردم باید با فکر و درایت، صحت و سقم مطالب را بسنجند که تحقق این امر نیازمند تقویت روحیه تفکر و تعقل در آنها است.

امام جمعه یزد اظهار داشت: آموزش و پرورش، رسانه ها، حوزه های علمیه، علما و صاحب‌نظران حوزه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، هنری و ... باید این تفکر را در مردم ایجاد کنند و ضرورت دارد همه اقشار جامعه از جمله دانش آموزان، طلاب، خبرنگاران و ... این روحیه را در خود تقویت کنند.