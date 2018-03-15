۱۰ اکیپ برای بهسازی آسفالت شهر اصفهان فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، ایرج مظفر با بیان اینکه در روزهای پایانی سال مهندسان و کارگران برای بهبود آسفالت معابر به صورت شبانه روزی تلاش می کنند، اظهار داشت: با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی، به جای روکش کردن آسفالت، ساماندهی و لکه گیری اصولی آسفالت معابر اصفهان مورد توجه قرار گرفته است.

وی از توزیع ۲۱۸ هزار تن آسفالت در قالب ۱۶۸ هزار متر مربع از سطح معابر در سال جاری و در سطح شهر اصفهان خبر داد و افزود: اعتبار اختصاص یافته به آسفالت معابر، در بودجه امسال ۵۰ میلیارد تومان است.

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه در اصفهان حفاری ها و ترمیم های غیراصولی، متهم اصلی تخریب آسفالت معابر شهر است، اذعان داشت: حدود ۷۰ درصد تخریب آسفالت معابر فرعی بر اثر حفاری ها ایجاد می شود. چرا که پس از حفاری ها، انجام نشدن صحیح زیرسازی ها، تردد ماشین های سنگین، نفوذ آب از رفوژ فضای سبز به آسفالت و کیفیت تولید و اجرای آسفالت مجدد نیز در تخریب آسفالت معابر اصفهان سهم دارند.

مظفر با بیان این که برای رفع این مشکل در شهر اصفهان، کمیسیون عالی حفاری ها متشکل از شهردار اصفهان و مدیران عامل شرکت های تأسیساتی تشکیل شده است، تصریح کرد: این کمیسیون با محوریت معاونت عمران شهری شهرداری اصفهان و با حضور شرکت های خدمت رسان، معاونت خدمات شهری و شهرداری های مناطق فعالیت می کند.

وی تأکید کرد: برای دوام و ماندگاری آسفالت معابر باید زیرسازی خیابان ها از نظر دفع آب ها، وجود چاه ها و سفره های زیرزمینی آب، مکان های نشتی آب و زهکشی، به طور مرتب بررسی و کنترل شود، نه اینکه بدون توجه به این موارد، تنها آسفالت ریزی انجام گردد.

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه لایه های آسفالت در بزرگراه های شهر به دلیل ترافیک سنگین و تردد وسایل نقلیه بیشتر از معابر دیگر است، عنوان کرد: اجرای آسفالت در معابر اصفهان بر اساس استاندارد انجام می شود.

وی با بیان این که زیرسازی هایی که در سال های اخیر انجام شده استاندارد است، اذعان داشت: برخی از بخش های حلقه سوم ترافیکی شهر که عمر ۲۰ ساله دارد، آسفالت مناسبی دارد ولی در برخی از قسمت ها نیاز به ترمیم احساس می شود که با هماهنگی با پلیس راهور انجام می گیرد.

مظفر با بیان اینکه در حال حاضر مهندسان و کارگران شبانه روزی برای بهبود آسفالت معابر تلاش می کنند، عنوان کرد: بیشترین عملیات اجرایی آسفالت طی سال جاری به ترتیب مربوط به منطقه ۱۲ با ۱۷ هزار تن، منطقه ۱۴ با ۱۶ هزارتن هزار و منطقه ۱۰با ۱۴ هزار تن می باشد.