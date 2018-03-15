جان باختگان جاده های استان قزوین دریک دهه گذشته ۵۰ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر،سرهنگ نصرالله بیگلری در مراسم آغاز طرح رزمایش سراسری ترافیکی و خدمات سفر نوروز ۹۷ که روز پنج شنبه در پلیس راه قزوین زنجان برگزار شد، اظهار کرد: قزوین یکی از استان های مهم و پرترافیک کشور است که شرق را به غرب و شمال غرب متصل می کند و در شرایط عادی ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تردد روزانه در استان ثبت شده که این میزان تردد در تعطیلات نوروزی به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه می رسد.

وی بیان کرد:قزوین با ۶ استان مهم هم مرز است وترافیک ۱۱ استان از آن عبور میکند و باداشتن یک درصد وسعت و ۱.۵ درصد جمعیت کشور سهم ۳.۶ درصدی از راههای برون شهری و ۳.۳ درصدی از تصادفات کشور را دارد.

سرهنگ بیگلری تصریح کرد: با تردد روزانه ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در راههای استان حدود ۱۵ درصد از حجم ترافیک کشور را به خود اختصاص داده ایم و در ایام تعطیلات و پر ترافیک با تردد روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو به صورت مستمر رتبه اول تا چهارم تردد کشور را ایام تعطیلات داریم.

وی اظهارداشت: در سالیان گذشته با اجرای طرح های متعدد با همکاری دستگاههای اجرایی شاهد کاهش سوانح رانندگی در استان بودیم و این روند همچنان با دقت و کنترل شدید جاده ها ادامه دارد.

رئیس پلیس راه استان قزوین یادآورشد: در سال ۸۵ بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی تعداد ۲۸ هزار نفر از هموطنانمان در جاده های کشور جان خود را از دست دادند که با تلاش دستگاههای اجرایی ذیربط این تعداد به ۱۶ هزار نفر رسیده است.

وی بیان کرد: در سال جاری در کشور ۲۱ میلیون دستگاه خودرو و ۱۳ میلیون دستگاه موتورسیکلت در چرخه ترافیک قرارداشته اند و ۴۰ میلیون نفر گواهینامه رانندگی دارند که امسال یک میلیون و ۴۰۰ هزار جلد گواهینامه صادر شده و دو میلیون خودرو نیز به چرخه ترافیک اضافه شده است.

سرهنگ بیگلری اظهارداشت: در سالهای ۷۷ تا ۹۶ حدود ۴۷۵ هزار نفر بر اثر سوانح رانندگی در کشور کشته شده و ۴ میلیون و ۷۲۵ هزار نفر مجروح شده اند و در حال حاضر روزانه ۴۳ نفر در کشور جان خود را از دست می دهند.

وی اضافه کرد: در سال ۸۵ تعداد کشته ها در سوانح ۲۸ هزار نفر بود که این تعداد در سال جاری به ۱۶ هزار نفر کاهش یافته که شاهد کم شدن ۵۰ درصدی جان باختگان هستیم.

بیگلری گفت: روزانه ۴ هزار دستگاه تریلی و ۲ هزار دستگاه اتوبوس در جاده های استان تردد می کنند و با اقدامات انجام شده شاهد کاهش۶۰ درصدی میزان تصادفات جاده‌ای در استان بوده ایم.

رئیس پلیس راه استان قزوین یادآورشد: تعداد کشته ها در سال ۸۵ در قزوین ۶۷۴ نفر بود که در سال جاری این میزان به کمتر از۳۰۰ نفر رسیده است که امیدواریم با تعامل تمام دستگاه های امدادی بتوانیم علاوه بر تامین زیرساخت های مناسب برای تردد ایمن مردم میزان تلفات جاده‌ای را به صفر برسانیم.