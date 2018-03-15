روند رو به رشد سالمندی در اردبیل نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، شفیع شفیعی ظهر پنج شنبه در جلسه شورای ساماندهی سالمندان استان اردبیل تصریح کرد: در وضعیت فعلی ۱۰ درصد از جمعیت استان سالمند است.
وی افزود: بررسیها نشان میدهد تا ۲۰ سال آینده، ۲۵ درصد از جمعیت استان سالمند خواهند بود و ضروری است برای تکریم، حمایت و خدمترسانی به این قشر برنامهریزی شود.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری اردبیل متذکر شد: به منظور خدمترسانی به سالمندان ما نیازمند نگاه کارشناسی هستیم و این در حالی است که اغلب ایدهها فرمالیته شده است.
شفیعی با بیان اینکه به عنوان مثال طرح شهر دوستدار سالمند باید به صورت واقعی و ملموس عملیاتی شود، اضافه کرد: نباید این طرح صرفاً در حد چند اقدام جزئی محدود مانده و باید تمامی نهادها تلاش خود را برای تحقق آن به کار گیرند.
وی با بیان اینکه گروهی از هنرمندان برای طراحی و مناسبسازی یکی از خیابانهای شهر اردبیل اعلام آمادگی کردهاند، اضافه کرد: در ادامه در صورتی که نتایج مطلوبی حاصل شود میتوان این طرح را در سایر خیابانها به اجرا درآورد.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری اردبیل همچنین به ضرورت ارائه برنامه عملی افزایش جمعیت در استان تأکید کرد و افزود: زمانی کاهش جمعیت برنامهریزی شد اما امروز که با کاهش محسوس جمعیت مواجه هستیم برنامه عملی برای افزایش نداریم.
شفیعی تأکید کرد: با توجه به اینکه جمعیت اردبیل رو به سالمندی میرود باید برنامههای عملیاتی برای افزایش جمعیت و تجدید جمعیت جوان به اجرا درآید.
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