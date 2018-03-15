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۲۴ اسفند ۱۳۹۶، ۱۵:۰۴

مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه:

سامانه بارشی از فردا آسمان کرمانشاه را فرامی‌گیرد

سامانه بارشی از فردا آسمان کرمانشاه را فرامی‌گیرد

کرمانشاه- مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: سامانه بارشی همراه با وزش باد و رعد و برق از فردا آسمان کرمانشاه را فرا می‌گیرد.

محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هوای استان کرمانشاه امروز کمی تا قسمتی ابری گاهی اوقات همراه با وزش باد و بتدریج افزایش ابر پیش بینی می شود.

وی گفت: طی فردا و پسفردا، موجی ناپایدار از جو منطقه گذر کرده، علاوه بر کاهش نسبی دمای هوا در بعضی ساعات سبب بارندگی همراه با وزش باد و احتمالاً رعدوبرق در سطح استان خواهد شد.

مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: احتمال بارش طی ساعاتی از ظهر فردا تا اوایل روز شنبه و در نواحی شمالی و شرقی استان بیشتر خواهد بود و  وزش باد ممکن است؛ هوا را بویژه در مناطق مرزی، کم و بیش غبارآلود نماید.

خسروی افزود: به دنبال این وضعیت از اواسط روز یکشنبه تا پایان هفته آینده، افزایش تدریجی دمای هوا، در بعضی ساعات وزش باد و افزایش ابر، مهمترین پدیده های جوی در سطح استان خواهند بود.

کد مطلب 4252673

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