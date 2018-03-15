به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، سید عبدالله میرابراهیمی با بیان اینکه حدوداً بالای ۸ درصد پسماند شهر به صورت تفکیک شده جمع‌آوری می‌شود اظهار کرد: سیاست ما این است که آن را به ۱۵ درصد برسانیم البته در برخی مناطق این آمار بالای ۱۲ درصد است.

وی گفت: زمانی که ۱۵ درصد پسماند خشک را از مبدأ جمع‌آوری می‌کنیم ۲۵ درصد ناوگان جمع‌آوری پسماند تر را کاهش داده‌ایم که این کاهش بخش زیادی از هزینه‌های شهر را کاهش خواهد داد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم با اشاره به وضعیت ناوگان جمع‌آوری پسماند شهر قم تصریح کرد: در حال حاضر میانگین جمع‌آوری روزانه پسماند شهر ۷۴۰ تن است که با ۲۵۰ دستگاه خودرو صورت می‌گیرد و هزینه‌های زیادی بابت آن به شهر تحمیل می‌شود.

میرابراهیمی با تأکید بر اینکه در دو سال گذشته بخش قابل توجهی از توان سازمان مدیریت پسماند صرف آموزش و تبلیغات در حوزه تفکیک از مبدأ شده است خاطرنشان کرد: پیش از این سازمان رأساً در حوزه آموزش ورود می‌کرد اما در حال حاضر پیمانکاران جمع‌آوری پسماند خشک موظف هستند تا آموزش مردم را جدی گرفته تا در این زمینه به سمت افزایش مشارکت مردمی برویم.