بهروز امیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۶۰۰ دانش آموز در مدارس شبانه روزی چهارمحال وبختیاری تحصیل می کنند، اظهار داشت: این استان ۱۸۸ هزار و ۵۳۷ دانش آموز شامل ۹۶ هزار و ۶۸۷ پسر و ۹۱ هزار و ۸۵۸ دختر دارد.

وی بیان کرد: این تعداد دانش آموز در دو هزار و ۷۹۰ آموزشگاه و نه هزار و ۸۰۸ کلاس درس مشغول به تحصیل هستند.

فعالیت ۹ هزار معلم در چهارمحال و بختیاری

وی افزود: ۱۲۳ هزار و ۳۴۰ دانش آموز چهارمحال و بختیاری برابر ۶۵ درصد در نقاط شهری و ۶۶ هزار و ۱۸۸ دانش آموز معادل ۳۵ درصد در مناطق روستایی استان تحصیل می کنند.

مدیرکل آموزش وپرورش استان چهارمحال وبختیاری تاکید کرد: ۹ هزار و ۳۹۸ معلم شامل چهار هزار و ۲۴۷ مرد برابر ۴۵ درصد و پنج هزار و ۱۵۱ زن معادل ۵۵ درصد کار تعلیم و تربیت دانش آموزان استان را بر عهده دارند.

وی تاکید کرد: ارتقای کیفیت خدمات از مهمترین اهداف آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری است.