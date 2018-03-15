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۲۴ اسفند ۱۳۹۶، ۱۴:۳۵

مدیرکل آموزش وپرورش استان چهارمحال وبختیاری:

۶۰۰ دانش آموز در مدارس شبانه روزی چهارمحال وبختیاری تحصیل می کنند

۶۰۰ دانش آموز در مدارس شبانه روزی چهارمحال وبختیاری تحصیل می کنند

شهرکرد- مدیرکل آموزش وپرورش استان چهارمحال وبختیاری گفت: ۶۰۰ دانش آموز در مدارس شبانه روزی چهارمحال وبختیاری تحصیل می کنند.

بهروز امیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه  ۶۰۰ دانش آموز در مدارس شبانه روزی چهارمحال وبختیاری تحصیل می کنند، اظهار داشت: این استان ۱۸۸ هزار و ۵۳۷ دانش آموز شامل ۹۶ هزار و ۶۸۷ پسر و ۹۱ هزار و ۸۵۸ دختر دارد.

وی بیان کرد: این تعداد دانش آموز در دو هزار و ۷۹۰ آموزشگاه و نه هزار و ۸۰۸ کلاس درس مشغول به تحصیل هستند.

فعالیت ۹ هزار معلم در چهارمحال و بختیاری

وی افزود: ۱۲۳ هزار و ۳۴۰ دانش آموز چهارمحال و بختیاری برابر ۶۵ درصد در نقاط شهری و ۶۶ هزار و ۱۸۸ دانش آموز معادل ۳۵ درصد در مناطق روستایی استان تحصیل می کنند.

مدیرکل آموزش وپرورش استان چهارمحال وبختیاری تاکید کرد: ۹ هزار و ۳۹۸ معلم شامل چهار هزار و ۲۴۷ مرد برابر ۴۵ درصد و پنج هزار و ۱۵۱ زن معادل ۵۵ درصد کار تعلیم و تربیت دانش آموزان استان را بر عهده دارند.

وی تاکید کرد: ارتقای کیفیت خدمات از مهمترین اهداف آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری است.

کد مطلب 4252680

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