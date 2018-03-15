به گزارش خبرنگار مهر، نوید حاج بابایی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: مطابق با گزارش آب منطقه‌ای استان اصفهان تمام ایستگاه های شاخص اصفهان همچون چلگرد کاهش بارش را نشان می دهد.

وی بیان داشت: نسبت بارش ها در چلگرد در شرکت آب منطقه ای نسبت به سال گذشته ۵۶ درصد کمتر ثبت شده است.

معاون پیش بینی و توسعه تحقیقات هواشناسی استان اصفهان اعلام کرد: امروز شاهد افزایش دما در داران و کوهرنگ هستیم و طبق آمار در بهمن ماه شاهد تغییرات دما بودیم به گونه‌ای که در شرایط کم بارشی با افزایش دما در سال جاری در نواحی غربی استان روبرو خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه افزایش دما سبب شده که شکل بارش ها تغییر پیدا کند و هرچند در هفته های اول بهمن شاهد بارش های جامد بودیم در اواخر بهمن ماه این بارش ها به بارش های مایع مبدل شود، افزود: حتی شاهد کاهش ارتفاع برف در کوهرنگ بودیم که نسبت به بلند مدت خود کاهش داشته است.

۱۳ درصد از مخازن سدهای مهم اصفهان پر است

حاج بابایی گفت: از اواخر بهمن تا اوایل اسفند در سرچشمه های آبی پوشش برف بسیار کاهش یافته است و افزایش دما فاکتور مهمی بود که سبب شد بارش ها از سمت جامد به سمت باران رفته است.

وی گفت: وضعیت بارش در ایستگاه چلگرد از سال ۵۰ تا ۹۶ به نسبت سال ۵۵ تا ۵۷ و سال ۷۶ تا ۷۷ کاهش شدید یافته است.

معاون پیش بینی و توسعه تحقیقات هواشناسی استان اصفهان با اعلام اینکه تنها ۱۳ درصد از مخازن سدهای مهم استان پر است، ادامه داد: مابقی سدها ظرفیت آنها خالی است.

وی با اشاره به اینکه در بهار ۹۷ شاهد بارش های رگباری در نیمه غربی استان خواهیم بود، اضافه کرد: با این وضعیت، سطح بارش ها در بهار هم نسبت به نرمال و سال گذشته کمتر خواهد بود.

حاج بابایی با اظهار اینکه کم بارشی و این کاهش بارش از بهار ۹۷ در سرچشمه ها، بسیار پررنگ خواهد بود، گفت: اگر اسفند را بگذرانیم از فرودین بین یک تا یک و نیم درصد سانتی گراد افزایش دما خواهیم داشت.

امسال سال نرمالی نیست

وی ادامه داد: در حال حاضر رطوبت خاک در اکثر نقاط بسیار پایین است که زود به روان آب مبدل نمی شود و جزو بارش های موثر لحاظ نمی شود.

معاون پیش بینی و توسعه تحقیقات هواشناسی استان اصفهان بیان داشت: امسال سال نرمالی نیست که یک سال طبیعی نیست و ذخایر آبی و شرایط آبگیری سدها مناسب نیست.

وی اعلام کرد: بارش های بهاری کمبود آبی را جبران نخواهد کرد.

حاج بابایی ادامه داد: به جز بهمن و اسفند با توجه به پیش بینی ها گرایش بارش ها کمتر و نرمال خواهد بود و شرایط تشدید خشکسالی را در سرچشمه های آبی زاینده رود خواهیم داشت به ویژه از غرب استان این شرایط را داریم.

وی گفت: مدیریت هوشمندانه در آب مهم ترین اولویت ها خواهد بود.