تاکید بر رفاه حال شهروندان/آمادگی صد در صدی نیروها

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز یادگار حضرت امام خمینی(ره) از پایگاه فرماندهی و کنترل ترافیک مستقر در سازمان بهشت زهرا(س) بازدید کرد و گزارش آخرین اقدامات و تمهیدات بهشت زهرا(س) برای شهروندان توسط دکتر سعید خال مدیر عامل سازمان بهشت زهرا(س) و شهردار حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) به اطلاع وی رسید.

مدیر عامل سازمان بهشت زهرا(س) در این دیدار تاکید کرد: مهمترین دغدغه امروز ما رفاه حال شهروندان در روزهای پایانی سال است.

سعید خال توضیح داد: در همین راستا ما نشست ها و جلسات متعددی را از مدت ها قبل آغار کردیم؛ برگزاری نشست مشترک با تمامی نهادها و دستگاه های اجرایی شامل دژبان ارتش جمهوری اسلامی، پلیس راهور، نیروی انتظامی، آتش نشانی، اورژانس، اتوبوس رانی، تاکسیرانی، مترو و... جهت ایجاد تمهیدات لازم جهت ایجاد نظم و امنیت شهروندان در هفته پایانی سال در محدوده ۷۵۰ هکتاری سازمان بهشت زهرا (س) و حرم مطهرحضرت امام (ره) صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: هماهنگی جهت حضور ۴۰۰۰ نفر نیروی پلیس راهور و اعمال کنترل و هدایت ترافیک از مبادی اصلی شهر تهران تا سازمان بهشت زهرا (س) در این جلسات صورت گرفت و از ساعت ۳ بامداد امروز که درهای بهشت زهرا باز شده این نیروها توانستند بهترین خدمات را ارائه دهند.

سعید خال به چاپ ۵۰،۰۰۰ نسخه نقشه راهنمای دسترسی به سازمان وحرم مطهر و مسیریابی داخلی نیز اشاره کرد و گفت: امیدوارم با تمهدیات صورت گرفته شاهد رفاح حال شهروندان عزیز باشیم.