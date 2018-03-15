افزایش تعداد و متوسط ارزش روزانه معاملات بازار بین بانکی ریالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، خلاصه عملکرد بازار بین‌بانکی کشور در یازده ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۶ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، حاکی از آن است که در این دوره، تعداد اعضای فعال بازار با یک واحد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۳۰ بانک و موسسه اعتباری رسید است.



نرخ سود موزون بازار در یازده ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۶ با ۰.۱ واحد درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۸.۷ درصد رسید که با تداوم سیاست‌های تسهیل اعتباری، این نرخ به ۱۸.۱ درصد در بهمن‌ماه سال جاری کاهش یافته است. بررسی معاملات بازار به تفکیک سررسید نیز بیانگر آن است که در یازده‌ماهه اول سال ۱۳۹۶، ۹۸.۴ درصد از ارزش معاملات مربوط به معاملات یک‌شبه است که با فلسفه تأمین مالی کوتاه‌مدت بازار بین‌بانکی سازگار است. (سهم ارزشی معاملات دوروزه و بیشتر، ۱.۶ درصد).



تحلیل نرخ سود موزون ماهانه بازار بین‌بانکی در مقاطع ماهانه بیانگر آن است که روند افزایشی نرخ سود موزون - که (به‌خصوص) از ماه‌های پایانی سال گذشته آغاز شده بود؛ از مردادماه معکوس شده و با روند نزولی این نرخ به ۱۸.۱ درصد در بهمن‌ماه سال جاری رسیده است. مضاف‌براین‌که از شهریورماه سال ۱۳۹۶ به میزان قابل توجهی از پراکندگی نرخ‌های سود بازار کاسته شده است.