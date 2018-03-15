به گزارش خبرگزاری مهر، رامین رضاییان که از سه شنبه به تیم ملی فوتبال اضافه شده و در دو روز گذشته زیر نظر کادر فنی تیم ملی تمرین خود را انجام داده درباره آخرین وضعیت خود گفت: بعد از اینکه از بلژیک به ایران رسیدم در مرکز پک حاضر شدم تا تمرینات خودم را در اینجا انجام بدهم. نکتهای که برای من خیلی جالب توجه بود به تغییراتی برمیگشت که در پک ایجاد شده است. امکاناتی که به این مرکز اضافه شده بسیار عالی و حرفهای است و کمک زیادی به آمادهسازی بازیکنان میکند. باید از فدراسیون فوتبال و سرمربی تیم ملی که به عنوان نفر اول کادر فنی چنین امکاناتی را در اختیار تیم ملی و بازیکنان قراردادند تشکر کنم..
وی با اشاره به امکاناتی که در تیمها و باشگاههای اروپایی برای بازیکنان فراهم است، اظهار کرد: درباره همه کشورهای اروپایی نمیتوانم صحبت کنم چون آنجا را از نزدیک ندیدهام اما آنچه در پک برای بازیکنان تیم ملی فراهم شده، با آنچه در بیشتر باشگاههای بلژیکی وجود دارد برابری میکند و حتی میشود گفت این امکانات بهتر هم هست. من از امکانات باشگاه بروژ به عنوان تیم نخست بلژیک خبر ندارم اما میتوانم این را با اطمینان بگویم امکاناتی که برای تیم ملی در پک فراهم شده از اکثر باشگاههای بلژیکی بهتر است. فکر میکنم این امکانات تماما آن چیزی است که بیشتر باشگاههای اروپایی دارند و پایه و اساس آمادهسازی تیمهاست. مطمئن باشید این امکانات برای تیم ملی و آینده فوتبال ایران بسیار خوب و کاربردی خواهد بود و ما هم میتوانیم با استفاده از این امکانات بهتر آماده حضور در جام جهانی شویم.
رضاییان همچنین به کادر فنی و پزشکی تیم ملی اشاره کرد و گفت: من به عنوان یک بازیکن وظیفه دارم که از کادر تیم ملی شامل اعضای فنی و تیم پزشکی و ماسورها تشکر کنم که خیلی برای بازیکنان زحمت میکشند. در تیمهای ملی دنیا وقتی بازیکنی در باشگاهش مصدوم میشود، نیاز نیست که بازیکن به تیم ملی بیاید و امکانات تیمهای باشگاهی به آنها اجازه میدهد که بازیکن مصدوم را درمان کنند. اما در ایران به دلیل اینکه تیمهای باشگاهی امکانات کامل را در اختیار ندارند، بازیکنان مصدوم میتوانند با استفاده از امکاناتی که برای تیم ملی فراهم شده طول درمان کمتری را پشت سر بگذارند و این هم به سود بازیکن است و هم به سود باشگاه. خیلیها از دور میبینند و قضاوت میکنند اما اگر از داخل کار را نگاه کنند متوجه زحمتی که کادر تیم ملی میکشد، میشوند. طبیعی است که ما کنار یکدیگر میتوانیم تیم شویم.
او درباره رقبای ایران در جام جهانی با اشاره به تیم ملی مراکش گفت: مراکش بازیکنان خیلی خوبی دارد. در همین فصل گذشته خیلی از بازیکنان مراکشی در لیگ بلژیک بازی میکردند؛ بازیکنانی قدرتمند و تنومند. من بازیهای تیم مراکش با بازیکنان داخلیاش را در جام ملتهای آفریقای اخیر تماشا کردم و با خودم گفتم وقتی اینها تیم دوم مراکش هستند، حتما تیم نخست مراکش با بازیکنانی که در بهترین لیگهای اروپایی بازی میکنند بسیار قدرتمندتر است. این نشان میدهد که ما در بازی اول اصلا کار آسانی نداریم. باید خیلی کار کنیم تا بتوانیم نمایش خوب و قدرتمندی را در روسیه از خود ارائه کنیم.
رضاییان با بیان اینکه باید از تیم ملی و کادرش حمایت کرد، گفت: هفت سال به این کادر اعتماد شده و این اعتماد هم ثمربخش بوده. امیدوارم این اعتماد کماکان ادامهدار باشد و بتوانیم تیم قدرتمندی را راهی جام جهانی کنیم. این همان تیم ملی است، که همه میگویند دوستش داریم. بنابراین الان وقت حمایت از تیم ملی به عنوان تیم برتر آسیاست تا به امید خدا بتواند در جام جهانی هم عملکرد مناسبی از خود ارائه کند.
مدافع ملی پوش کشورمان با اشاره به نظم موجود در تیم ملی گفت: ما در این چند سال تیم بسیار منظمی داشتهایم و کسی به خودش اجازه نداده که در این تیم بی انضباطی به وجود بیاورد. من خودم در این چند سال هیچ بی نظمی در تیم ملی ندیدم اما بر عکسش در تیمهای باشگاهی یا حتی در بلژیک دیدهام و این باعث افتخار است که چنین تیم منظم و یکدستی داریم.
نظر شما