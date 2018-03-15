تشکیل کمیته ویژه رسیدگی به وضعیت ترافیکی نمایشگاه کتاب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، "شهریار افندی زاده" در جلسه کمیته ترافیکی برگزاری سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که اردیبهشت ماه ۹۷ برگزار میشود، گفت: کمیته ویژه حمل ونقل و ترافیک نمایشگاه کتاب تهران به منظور بررسی مشکلات احتمالی تشکیل و پس از تشریح موضوعات مرتبط با هرکارگروه، راهکارهای لازم برای برطرف شدن آن بررسی شد.

قائم مقام معاونت حمل و نقل وترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه به منظور رسیدگی هرچه بهتر به وضعیت تردد بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب تهران، تمهیدات ترافیکی اتخاذ خواهد شد تصریح کرد: نظر به اینکه محل برگزاری نمایشگاه کتاب هنوز بطور قطعی مشخص نیست با در نظر گرفتن مصلی تهران به عنوان گزینه ی فعلی، تمهیدات ترافیکی بررسی و اتخاذ خواهد شد.

قائم مقام معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران با تاکید بر اینکه مدهای حمل ونقل عمومی اعم از مترو، اتوبوس، تاکسی و دوچرخه به منظور بازدید از نمایشگاه کتاب تهران در دسترس شهروندان قرار دارد، تصریح کرد: بهبود وضعیت ترافیکی معابر، تقویت ناوگان حمل ونقل عمومی، ساماندهی پارکینگ و شبکه حمل ونقل داخلی نمایشگاه کتاب تهران، در دستور کار است.

افندی زاده در پایان با تأکید بر اینکه نیروی انتظامی تهران بزرگ وهمچنین پلیس راهور و پلیس راه مساعدت و همکاری لازم را در جهت برقراری نظم و انضباط ترافیکی و معابر اطراف آن خواهند داشت، خاطرنشان کرد: تلاش می شود با تمهیدات اتخاذ شده، تردد شهروندان با کمترین مشکل مواجه شود.

بنابراین گزارش جلسه کمیته هماهنگی ترافیکی سی و یکیمن نمایشگاه کتاب تهران با حضور جانشین پلیس راهور تهران بزرگ، مدیر اجرایی نمایشگاه کتاب و مدیران حوزه حمل ونقل و ترافیک برگزار و مقرر شد اطلاع رسانی در خصوص اقدامات کارگروه حمل ونقل نمایشگاه کتاب توسط روابط عمومی معاونت حمل ونقل و ترافیک صورت گیرد و همچنین تیم کارشناسی " کمیته ترافیکی" به منظور بررسی مشکلات و اتخاذ تمهیدات لازم و پس از بررسی گزارشات واصله، بازدید میدانی به عمل آورند.