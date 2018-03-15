شهرداری ورامین قهرمان شد/ تساوی بد موقع دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته پایانی این رقابتها امروز پنجشنبه دو تیم پاس قوامین و دانشگاه آزاد مقابل هم صف آرایی کردند. دانشگاه که پیش از این دیدار با ۴۶ امتیاز در مکان دوم جدول رده بندی قرار داشت، سخت امیدوار بود تا با کسب هر سه امتیاز این دیدار، از عنوان قهرمانی خود دفاع کند، ولی با تساوی ۴ بر ۴ و از دست دادن حساسترین ۲ امتیاز فصل، از ایستادن روی سکوی قهرمانی دور شد.

در این دیدار شاگردان سلطانی عملکرد بهتری داشتند و توسط حمیدرضا صدری، کامران مردانی پور، آرش دباغ و امیرمحمد قهرمانی به چهار پیروزی انفرادی دست یافت و سند نایب قهرمانی دانشگاه آزاد را امضا کرد. آرمین هادی پور، میرهاشم حسینی، عرفان ناظمی و سعید رجبی هم مردان پیروز دانشگاه در این مبارزه حساس بودند.

پاس قوامین قبل از این دیدار کلینیک بهبد کرج را ۷ بر یک شکست داد و با ۴۳ امتیاز و عنوان چهارمی به کار خود پایان داد و دانشگاه آزاد هم قبل از صف آرایی برابر پاس، مقابل تعاونی انقلاب کرج ۸ بر صفر به پیروزی دست یافت.

در دیگر این هفته شهرداری ورامین در اولین مبارزه خود ۶ بر ۲ یاسین پیش رو قم را شکست داد. شاگردان پیام خانلرخانی در آخرین بازی فصل خود ۷ بر یک کیلینک بهبد کرج را از یپش رو برداشته و با ۴۴ امتیاز بعد از یکسال دوری، دوباره به سکوی قهرمانی بازگشتند.

پوریا عرفانیان، محمدگودرزی، امیرحسین ساسان، محسن قشاقی، امیرحسین محمدخانلو و مرتضی شیری برای شهرداری ورامین در مصاف با یاسین پیش رو صاحب پیروزی شدند. علی وهاب پور و رامین حسین قلی زاده نیز شاگردان پیروز یوسف کرمی در تیم یاسین پیش رو بودند. ضمن اینکه در دیدار مقابل کلینک بهبد کرج بعد از قشقایی، گودرزی، آریان محمدی و محمدخانلو، با توجه به خالی بوده سه وزن تیم رقیب، شهرداری ورامین تیم برتر میدان معرفی شد.

لوازم خانگی کن تیم سوم جدول نیز ۶ بر۲ ملوان نداجا را شکست داد و جمع امتیازات خود را به عدد ۴۷ رساند و همانند سال قبل روی سکوی مسابقات لیگ برتر ایستاد. در یکی دیگر از دیدارهای این هفته هیات تکواندو البرز ۵ بر ۳ هیات تکواندو شمالشرق را از پیش رو برداشت.