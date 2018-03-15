واگن های بیشتری به مترو شیراز تحویل داده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی افشانی عصر پنجشنبه در مراسم افتتاح ایستگاه مترو شیراز افزود: باید از تمام کسانیکه در کشور کارهای عمرانی می کنند تشکر کرد به خصوص پروژه هایی که برای رفاه تمامی مردم است.

وی ادامه داد: پروژه قطار شهری شیراز یکی از بهترین های کشور است زیرا برخی از کلان شهرها حتی یک کیلومتر افتتاح مترو ندارند.

معاون عمران شهری و روستایی وزارت کشور تصریح کرد: برای ادامه این کار یک رقابت در کشور وجود دارد، میزان واگذاری واگن بر اساس کیلومتر بهره برداری شده است بنابر این برای افزایش سهم باید خط ۲ و ۳ به سرعت فعال شود.

افشانی یادآور شد: خوشبختانه رقم بسیار مناسبی برای فاینانس مترو شیراز تصویب شده که باید بهترین استفاده را داشته باشید.

وی افزود: هر اندازه که خط افتتاح کنید واگن تحویل داده می شود و حتی ۱.۵ تا ۲ برابر سهم قبلی به شیراز واگن اختصاص خواهیم داد.

معاون عمران شهری و روستایی وزارت کشور، گفت: شهرداری شیراز تا ۵۰۰ میلیارد تومان سهم دارد که ۲۵۰ میلیارد تومان دولت بلاعوض می دهد اما باید به سرعت کارهای بانکی انجام شود.

افشانی تاکید کرد: در بحث نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی نیز باید در شیراز تلاش بیشتری شود که ۵۰ درصد اتوبوس و مینی بوس نیز بلاعوض داده می شود.