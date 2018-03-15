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۲۴ اسفند ۱۳۹۶، ۱۶:۰۰

معاون وزیر کشور:

واگن های بیشتری به مترو شیراز تحویل داده می شود

واگن های بیشتری به مترو شیراز تحویل داده می شود

شیراز _ معاون عمران شهری و روستایی وزارت کشور گفت: به دلیل میزان مناسب بهره برداری از مترو شیراز واگن های بیشتری به شیراز تحویل داده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی افشانی عصر پنجشنبه در مراسم افتتاح ایستگاه مترو شیراز افزود: باید از تمام کسانیکه در کشور کارهای عمرانی می کنند تشکر کرد به خصوص پروژه هایی که برای رفاه تمامی مردم است.

وی ادامه داد: پروژه قطار شهری شیراز یکی از بهترین های کشور است زیرا برخی از کلان شهرها حتی یک کیلومتر افتتاح مترو ندارند.

معاون عمران شهری و روستایی وزارت کشور تصریح کرد: برای ادامه این کار یک رقابت در کشور وجود دارد، میزان واگذاری واگن بر اساس کیلومتر بهره برداری شده است بنابر این برای افزایش سهم باید خط ۲ و ۳ به سرعت فعال شود.

افشانی یادآور شد: خوشبختانه رقم بسیار مناسبی برای فاینانس مترو شیراز تصویب شده که باید بهترین استفاده را داشته باشید.

وی افزود: هر اندازه که خط افتتاح کنید واگن تحویل داده می شود و حتی ۱.۵ تا ۲ برابر سهم قبلی به شیراز واگن اختصاص خواهیم داد.

معاون عمران شهری و روستایی وزارت کشور، گفت: شهرداری شیراز تا ۵۰۰ میلیارد تومان سهم دارد که ۲۵۰ میلیارد تومان دولت بلاعوض می دهد اما باید به سرعت کارهای بانکی انجام شود.

افشانی تاکید کرد: در بحث نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی نیز باید در شیراز تلاش بیشتری شود که ۵۰ درصد اتوبوس و مینی بوس نیز بلاعوض داده می شود.

کد مطلب 4252734

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