۳۵۰ امدادگر شاهرودی در طرح ملی امداد و نجات نوروزی مشارکت دارند

حسین باقری در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه ۳۵۰ نفر روز امدادگران شاهرودی در طرح ملی امداد و نجات نوروزی مشارکت دارند، بیان کرد: در مجموع چهار پایگاه و پنج آمبولانس آماده ارائه خدمات به مسافران نوروزی هستند همچنین پزشکان و پرستاران نیز به صورت داوطلبانه با هلال احمر در ایام تعطیلات همکاری خواهند کرد.
وی بابیان اینکه در طرح ایمنی و سلامت مسافران دو پایگاه در ورودی و خروجی شاهرود و یک پایگاه در شهر بسطام پیشبینیشده است، افزود: در این طرح ۱۵۰ نفر روز از نیروهای هلال احمر همکاری دارند.
۴۵ امدادگر در کنار مسافران نوروزی
رئیس هلال احمر شاهرود گفت: برای سومین سال پیاپی در شاهرود ۴۵ امدادگر در بیمارستان امام حسین (ع) مستقر میشوند تا به منظور حمایتهای روانی در کنار خانواده های آسیب دیدگان تصادفات رانندگی باشند.
باقری درباره دیگر طرح های در دست اجرا بابیان اینکه در طرح «دادرس» ۳۰۰ خانوار روستای سعدآباد شاهرود تحت پوشش هلال احمر قرار گرفتند، تصریح کرد: در نوبت دوم اجرای این طرح برای دو هزار خانوار سهمیه در نظر گرفته شده است.
وی بابیان اینکه طرح دادرس در شهرکهای ولیعصر(عج) و خانه های سازمانی ذوبآهن و شرکت نفت نیز انجامشده است، افزود: ساکن نبودن مردم در روستاها و نبود خانوادهها در بافت شهری باعث شد تا در اجرای طرح دادرس با مشکلات عدیده ای مواجه شود.
پاسخگویی ۶۰ درصد شاهرودی ها در طرح دادرس
رئیس هلال احمر شاهرود از طرح «خادم» با مراجعه به خانوادههای مسئولان شهری خبر داد و ابراز داشت: در راستی آزمایی صورت گرفته در سطح شهرستان ۶۰ درصد مردم به سؤالات ماموران هلال احمر پاسخگو بوده و بیش از ۴۰ درصد آنها از خدمات اعلام رضایت کامل داشتند که البته برای اجرای طرح «خادم» نیازمند همراهی و همکاریهای بیشتر از سوی خانوادهها هستیم.
باقری بابیان اینکه هلال احمر در تمام ایام سال به صورت مستمر به افراد مختلف آموزش میدهد، تصریح کرد: به دنبال ایجاد شرایط استفاده مراجعان از همه ظرفیتهای هلال احمر در شهرستان هستیم و در این راستا برای هر ارگان یا نهادی که بخواهند مورد آموزش واقع شوند، مربی در نظر گرفته می شود.
وی بابیان اینکه تعداد داوطلبان پرونده دار شاهرود تا قبل از سال ۹۶، چهار هزار نفر بود، گفت: بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر در ماه به صورت فعال با حضور در پایگاهها، کانونها، خانههای داوطلب با هلال احمر در ارتباط هستند.
افتتاح زمین چمن در روز هلال احمر
رئیس هلال احمر شاهرود به افتتاح زمین چمن مصنوعی شهرک ولیعصر (عج) شاهرود نیز از سوی هلال احمر اشاره کرد و گفت: این زمین بااعتبار دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در «مجموعه هلال» با بهترین استانداردها ساختهشده که طی مراسمی در ۱۸ اردیبهشتماه ۹۷ به مناسبت روز هلال احمر با حضور مسئولان افتتاح رسمی خواهد شد.
باقری درباره دیگر طرح هلال احمر شاهرود، بیان کرد: تجهیز واحد دیالیز شاهرود توسط خیران نیز دیگر طرح این شهرستان است که خوشبختانه امروز بیماران از ظرفیت این مرکز به صورت رایگان بهره می برند و حتی بستههای غذایی به ارزش بالغبر ۳۰۰ هزار تومان برای بیماران آمادهشده است.
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