ولیعهد عربستان: اگر ایران بمب هسته ای بسازد ما نیز می سازیم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، محمد بن سلمان ولی عهد عربستان در سخنان خود عنوان داشت: اگر ایران بمب هسته ای بسازد عربستان نیز همین کار را در سریع ترین زمان ممکن انجام خواهد داد.

وی در گفتگو با برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه «سی بی اس» مدعی شد: عربستان به دنبال بمب هسته ای نیست اما بدون شک اگر ایران به بمب هسته ای دست یابد ما نیز همین کار را در سریع ترین زمان ممکن انجام خواهیم داد.

بن سلمان در خصوص اختلافات میان ایران و عربستان مدعی شد: ایران رقیب عربستان نیست و ارتش این کشور در میان پنج ارتش نخست جهان اسلام نیست. اقتصاد عربستان نیز از ایران قوی تر است بنابراین بعید می دانم که این کشور رقیب عربستان باشد.

وی در ادامه ادعاهای خود، به مقام معظم رهبری ایران توهین کرد.

بن سلمان گفت: نمی خواهم حوادثی که در خاورمیانه در گذشته به وقوع پیوسته بار دیگر تکرار شود.

قرار است این مصاحبه بن سلمان روز یکشنبه یعنی دو روز قبل از دیدار وی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا منتشر شود.این نخستین مصاحبه بن سلمان با تلویزیون آمریکا است.