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۲۴ اسفند ۱۳۹۶، ۱۶:۰۱

باحضور استاندار آذربایجان شرقی؛

نخستین پردیس سینمایی شمالغرب کشور در تبریز به بهره برداری رسید

نخستین پردیس سینمایی شمالغرب کشور در تبریز به بهره برداری رسید

تبریز- نخستین پردیس سینمایی شمالغرب کشور در مجتمع ستاره باران تبریز با هفت سالن مجزا در فضای ۲ هزار مترمربع با ظرفیت ۷۰۰ صندلی مجهز به آخرین دانش فنی روز به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار آذربایجان شرقی روز پنجشنبه در مراسم افتتاح این سالن گفت: تبریز در گذشته در حوزه فرهنگ و ادب شهر اولین ها بود که متاسفانه اکنون از جایگاه فاصله گرفته است.

مجید خدابخش با تاکید بر بازسازی و احیای جایگاه فرهنگی و هنری تبریز و استان اظهار کرد: وظیفه داریم که به دوران اولیه تبریز برگردیم.

وی با اشاره به ایجاد اولین سینما، چاپخانه، مدرسه و سالن تئاتر در تبریز، ادامه داد: بعد از انقلاب فعالیت سالن های سینمایی در تبریز کاهش پیدا کرد که اکنون به دنبال احیای این هویت هستیم.

خدابخش اضافه کرد: با تحولات تکنولوژیک صنعت سینما که جامع هنرهاست به لحاظ تاثیر گذاری و اقتصادی صنعت بزرگی است و اکنون با گسترش تکنولوژی سینما نه تنها از بین نرفته بلکه احیا نیز شده است.

وی با اشاره به استقبال خوب خانواده ها از سالن های سینما در تهران گفت: امیدواریم سینماهای تبریز نیز با استقبال گرم خانواده ها رونق یابد.

استاندار آذربایجان شرقی رویداد مهم تبریز ۲۰۱۸ را یک فرصت طلایی برای احیای مباحث فرهنگی و هنری در تبریز دانست و گفت: نباید به دنبال ساختمان سازی و برنامه های سخت افزاری برای این رویداد باشیم بلکه اصلی ترین تلاشمان احیا و ارتقا جایگاه هنری تبریز باشد.

وی با اشاره به خواست جوانان از مسوولان گفت: از مطالبات فرهنگی و هنری جوانان حمایت می کنیم.

خدابخش خاطرنشان کرد: به برکت برنامه سال ۲۰۱۸ توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز ظرف دو ماه آینده شاهد بهره برداری از ۳۴ هزار متر مربع فضای فرهنگی در تبریز خواهیم بود.

کد مطلب 4252752

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