نخستین پردیس سینمایی شمالغرب کشور در تبریز به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار آذربایجان شرقی روز پنجشنبه در مراسم افتتاح این سالن گفت: تبریز در گذشته در حوزه فرهنگ و ادب شهر اولین ها بود که متاسفانه اکنون از جایگاه فاصله گرفته است.

مجید خدابخش با تاکید بر بازسازی و احیای جایگاه فرهنگی و هنری تبریز و استان اظهار کرد: وظیفه داریم که به دوران اولیه تبریز برگردیم.

وی با اشاره به ایجاد اولین سینما، چاپخانه، مدرسه و سالن تئاتر در تبریز، ادامه داد: بعد از انقلاب فعالیت سالن های سینمایی در تبریز کاهش پیدا کرد که اکنون به دنبال احیای این هویت هستیم.

خدابخش اضافه کرد: با تحولات تکنولوژیک صنعت سینما که جامع هنرهاست به لحاظ تاثیر گذاری و اقتصادی صنعت بزرگی است و اکنون با گسترش تکنولوژی سینما نه تنها از بین نرفته بلکه احیا نیز شده است.

وی با اشاره به استقبال خوب خانواده ها از سالن های سینما در تهران گفت: امیدواریم سینماهای تبریز نیز با استقبال گرم خانواده ها رونق یابد.

استاندار آذربایجان شرقی رویداد مهم تبریز ۲۰۱۸ را یک فرصت طلایی برای احیای مباحث فرهنگی و هنری در تبریز دانست و گفت: نباید به دنبال ساختمان سازی و برنامه های سخت افزاری برای این رویداد باشیم بلکه اصلی ترین تلاشمان احیا و ارتقا جایگاه هنری تبریز باشد.

وی با اشاره به خواست جوانان از مسوولان گفت: از مطالبات فرهنگی و هنری جوانان حمایت می کنیم.

خدابخش خاطرنشان کرد: به برکت برنامه سال ۲۰۱۸ توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز ظرف دو ماه آینده شاهد بهره برداری از ۳۴ هزار متر مربع فضای فرهنگی در تبریز خواهیم بود.