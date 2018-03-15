۵ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده قزوین نوسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حق لطفی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در سالن کنفرانس راه و شهرسازی قزوین برگزار شد اظهارداشت: ارتقاء کیفیت ساخت و سازها در استان از رویکردهای ما در استان است که در این راستا کنترل نحوه رعایت مقررات ملی ساختمان ضروری است.

بگفته حق لطفی امسال نیز برای ششمین بار استان قزوین توانست رتبه برتر در رعایت مقررات ملی ساختمان را کسب کند.

وی بیان کرد: در این راستا الزامات ساخت و ساز کیفی در بافت فرسوده، توجه به سیما و منظر شهری، استفاده نکردن از نماهای رومی برای حفظ هویت فرهنگی و ایرانی در ساخت و ساز از اولویت های ما در سال آینده است.

نمای رومی در استان قزوین ممنوع شد

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین تصریح کرد: با ابلاغ وزارتخانه استفاده از نماهای رومی در ساختمانهای دولتی و شخصی ممنوع شده تا بتوانیم نماهای ایرانی را ترویج کنیم.

وی افزود: نمای رومی دارای اشکال سازه ای است و در مدل سازی ایراد فنی داشت و آسیب پذیر هم بود و هیچ هماهنگی با هویت و فرهنگ بومی ما نیز نداشت لذا از اجرای آن در ساختمانها جلوگیری شده است.

حق لطفی یادآورشد: برای کیفی سازی ساحت و سازها باید فاصله درز ۸ تا ۱۰ سانتیمتری بین ساختمانها رعایت شود که این فاصله می تواند با مصالح نرم پرشود تا در صورت زلزله انعطاف لازم را داشته باشد و تخریب واسیب کمتر باشد.

قزوین ۱۶۰۰ هکتار بافت فرسوده دارد

مدیرکل راه و شهرسازی قزوین بیان کرد: مساحت ساخت و ساز در استان قزوین حدود ۳۸۰۰ هکتار تا ۴ هزار هکتار است که حدود یک‌ هزار و۶۰۰ هکتار مساحت بافت فرسوده است که در این راستا نوسازی ۵ هزار واحد در بافت فرسوده استان در دستور کار قرار دارد.

وی بیان کرد: ۵۰۴ هکتار از بافت فرسوده استان در شهر قزوین قرار دارد که محله بلاغی، دیمج، راه‌آهن و هادی‌آباد از جمله آن‌هاست.

۸ میلیون مترمربع ساخت‌ و ساز در قزوین

حق‌لطفی اظهارداشت: مجموع مساحت ساخت و ساز استان در سال جاری که مجوز ساخت از دستگاه‌های ذیربط گرفته‌اند، بیش از ۸ میلیون مترمربع است.

وی اظهارئداشت: از سال ۹۲ تاکنون هشت دوره آزمون ورود به حرفه مهندسی در استان برگزار شده که ۸ هزار نفر در آن شرکت کرده و ۲ هزار نفر از این طریق وارد حرفه مهندسی شده‌اند.

حق لطفی گفت: امسال ۴۰۲ پروژه با ۱۳ هزار مترمربع مساحت در استان ساخت و ساز شده و مجموع بازدید های ما از این بناها حدود ۲۷ درصد است.

بازدید از دو میلیون مترمربع ساخت و ساز

وی اضافه کرد: به طور میانگین باید ۵ درصد ساخت و سازها بازدید شود که به طور متوسط در سالهای ۹۲ تا ۹۶ بیش از ۲۰ درصد ساخت و سازهای که چهاربرابر میانگین کشوری است مورد بازدید کارشناسان ومهندسان استان قرار گرفته است تا مقرررات آن رعایت شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین یادآورشد: تعداد ۲۲۸۶ پروژه به متراژ دو میلیون مترمربع در استان مورد بازدید قرار گرفته است.