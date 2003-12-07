دبيركل سازمان ملل دو هيئت را براي بررسي موضوعات اجتماعي و امنيتي منصوب كرد

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از مركز اطلاعات سازمان ملل متحد، "كوفي عنان"دبير كل سازمان ملل متحد، تقويت ارتباط ميان سازمان هاي اجتماعي و مدني با دولت در 15 سال گذشته قابل تقدير است اما در اين راستا چالش هايي وجود دارد كه هيئتي كه اتز سوي دبير كل سازمان ملل براي اين كار تعيين شده است، از ابتداي سال آينده به اين موضوع رسيدگي خواهد كرد.

كوفي عنان در پيامي كه به بيست ودومين مجمع عمومي كنفرانس سازمان هاي غير دولتي در ژنو فرستاد، اعلام كرد: "همه مي دانيم كه سازمان هايي كه در امور اجتماعي فعال هستند خواسته هاي فراواني دارند كه بايد به آنها رسيدگي شود و مجامع و افراد زيادي هستند كه مايلند در اين سازمان ها شركت كنند. همين امر سبب شده است كه در اين راه چالش هايي به وجود بيايد."

وي در ادامه افزود: هيئتي 12 نفره به رياست " فرناندو هنريك كاردوسو" رييس جمهور سابق برزيل براي رسيدگي به اين امر تعيين شده است كه گزارش هايي سالانه از بررسي هاي خود ارائه خواهد داد.

در خبر ديگري از مركز اطلاعات سازمان ملل آمده است: دبير كل سازمان ملل هيئتي عالي رتبه از كارشناسان مسائل امنيتي براي رسيدگي به موضوع "تهديدها، چالش ها و اصلاحات" د رجهان تعيين كرد . اين هيئت كه داراي 16 عضو است به رياست "آناند پانياراچون" نخست وزير سابق تايلند به وظايف خود كه بررسي موضوعات امنيت و و مربوط به صلح در سراسر جهان است، رسيدگي خواهد كرد.

كوفي عنان در اين زمينه اظهار داشت: " بي شك اين هيئت فرصت نخواهد يافت كه به همه موضوعات امنيت رسيدگي كند. اما موضوعاتي كه از لحاظ فوريت از اهميت بيشتري برخوردار باشند در اين هيئت مورد بررسي قرار خواهند گرفت."

