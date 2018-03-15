اجرای طرح آرامش بهاری در امامزادگان شهرستان همدان آغاز می شود

امین حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اجرای طرح آرامش بهاری در بقاع متبرکه شهرستان همدان از ۲۵ اسفند ماه همزمان با سراسر کشور آغاز و تا ۱۵ فروردین ماه سال ۹۷ اجرا می شود.

وی اظهار داشت: با توجه به منویات مقام معظم رهبری که بقاع متبرکه باید به قطب فرهنگی تبدیل شود طرح آرامش بهاری با هدف تقویت باورهای دینی و اعتقادی مردم و خدمات رسانی به مسافرین نوروزی توسط اداره اوقاف شهرستان همدان اجرا می شود.

حسنی با بیان اینکه امسال استفاده از ظرفیت های تبلیغات محیطی هدفمند در دستور کار اداره اوقاف شهرستان همدان قرار گرفته است و اجرای کمین کشوری ویژه آرامش بهاری با عنوان «بهار را با محبت تو آغاز می‌کنیم» در سطح بقاع متبرکه اجرا خواهد شدف گفت: امسال در ۶ نقطه خیمه‌های معرفت با حضور برپا می‌شود.

امین حسنی با معرفی بقاع متبرکه مجری طرح آرامش بهاری افزود: امامزادگان عبدالله(ع)، شاهزاده حسین(ع)، امامزاده یحیی(ع)، امامزاده خضر(ع)، امامزاده محسن(ع)، امامزاده فرزند علی(ع) ، امامزاده خاتونیه(س)، امامزاده زبیده خاتون(س)، امامزاده قاسم(ع)، عیسی بن احمد(ع)، امامزاده بی بی گرجی(س)، امامزاده اسماعیل(ع) فامنین، امامزاده عین و غین(ع) روستای ازناو فامنین و امامزاده ابولحسن(ع) روستای ماماهان فامنین مجری طرح آرامش بهاری در سطح شهرستان همدان و فامنین هستند.

وی افزود: در خیمه های معرفت، پاسخ به مسایل شرعی، تبلیغ چندرسانه ای، غرفه محصولات فرهنگی و عفاف و حجاب را خواهیم داشت که ۱۶ نفر از روحانیون مبلغ اعزامی و بومی در سطح این خیمه های به فعالیت های عقیدتی و پاسخ گویی به مسایل شرعی خواهند پرداخت.