به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علی رستمی، عضو هیات مدیره شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) درخصوص آخرین وضعیت این فرودگاه در آستانه تعطیلات نوروزی اعلام کرد: با توجه به جلسات برگزار شده و تأکیدات سازمان هواپیمایی کشوری از شرکتهای هواپیمایی خواستیم تا در جهت رسیدگی به بروز تأخیرات پروازی در این ایام تدابیری را اندیشیده و ضمن برخورداری از هواپیماهای پشتیبان برای سفرها، افرادی را جهت پاسخگویی و اطلاعرسانی به مردم در داخل ترمینالها مستقر کنند.
رستمی در ادامه با اشاره به اهمیت ویژه رعایت حقوق مسافرین در این ایام اعلام کرد: در این مدت بخش نامه سازمان هواپیمایی درخصوص حقوق مسافرین به صورت بنر در ترمینالها و در دید عموم افراد قرار گرفته و مسافران عزیز همچنین میتوانند با مراجعه به سایت نیز از این حقوق آگاه شوند.
عضو هیات مدیره شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در این رابه افزود: طبق این بخشنامه اگر تأخیرهای پروازی کمتر از ۴ساعت باشد باید از سوی شرکتهای هواپیمایی اطلاعرسانی و پذیرایی شده و اگر بیش از این باشد با توجه به توافقنامههای امضا شده بین شرکتهای مذکور و هتلهای نزدیک فرودگاه باید در این اماکن تا زمان انجام پرواز اسکان داده شوند.
وی همچنین درخصوص پیک سفرهای نوروزی در فرودگاه اعلام کرد: پروازهای فوقالعاده فرودگاه از ۲۴ اسفند اغاز و تا ۱۷ فروردینماه ادامه خواهد داشت، با توجه به آنکه پروازهای انجام شده در برخی روزها بیش از ۵۰ درصد روزهای عادی بوده و در برخی روزهای دیگر نیز کمتر است، آمارها نشاندهنده افزایش ۵ درصدی سفرها نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خواهد بود.
این مقام مسئول با تأکید براینکه با افزایش تعداد سفرها میزان نیروی انسانی و تجهیزات فرودگاهی نیز در این ایام افزایش خواهد داشت گفت: خوشبختانه اقدام متفاوت و ویژهای که در سال جاری نسبت به سنوات گذشته در فرودگاه امام (ره) انجام گرفته است تأکید بر بحث نظارت بر تمامی خدماتی است که مسافران از بدو ورود به فرودگاه تا لحظه خروج از فرودگاه باید از آن برخوردار باشند.
رستمی با اشاره به این مطلب که برای رسیدگی و نظارت بر هر بخش ناظران جداگانه به همراه تیمهای نظارت مشخص تعیین شده است گفت:تیمهای نظارتی به صورت ۲۴ ساعته جهت رفع مشکلات و نظارت بر کیفیت خدمات به مسافران در فرودگاه حضور داشته و به محض مشاهده هرگونه تخلف ضمن گزارش و ضبط، با آن برخورد خواهند کرد.
عضو هیئتمدیره شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در ادامه سخنان خود با تأکید براینکه طی ایام نوروزی خدمات داخل فرودگاه هیچگونه افزایش قیمتی نخواهد داشت گفت: تیم مخصوص نظارت بر قیمتها نیز در این مدت در فرودگاه حضور داشته و با متخلفان برخورد خواهند کرد.
وی همچنین از خدماترسانی ۲۴ ساعته مترو تا فرودگاه امام خمینی در این ایام خبر داد و گفت: مسافرین در این مدت می توانند شکایات و نظرات خود را از طریق مراجعه به سایت اطلاعرسانی شهر فرودگاهی، پیامک فرودگاه به شماره ۱۰۰۰۹۶۳۳۰ و همچنین کانال تلگرامی مجموعه به ما منتقل کرده و با ذکر شماره تلفن خود منتظر پیگیری مطالب باشند
نظر شما