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۲۴ اسفند ۱۳۹۶، ۱۷:۳۹

رئیس اتاق بازرگانی کرمان:

امنیت کرمان زمینه ساز حضور سرمایه گذاران خارجی در استان شده است

امنیت کرمان زمینه ساز حضور سرمایه گذاران خارجی در استان شده است

کرمان - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان گفت: امنیت حاکم بر کرمان باعث حضور سرمایه‌گذاران خارجی در این استان شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی طبیب زاده ظهر پنجشنبه در جلسه گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سالن پیامبر اعظم (ص) با اشاره به اینکه از آذرماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ۳۱ جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی در استان کرمان تشکیل شده است، اظهار داشت: ۱۳ جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با  حضور مهمانان ویژه برگزار شد که نشان می دهد شورای گفت و گو از اهمیت ویژه ای برای استفاده بهینه از ظرفیت های استان کرمان برخوردار است.

وی عنوان کرد: هم اکنون استان کرمان با برنامه های در پیش گرفته خود زبان‌زد خاص و عام در کشور شده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان  کرد: امنیت حاکم بر استان کرمان باعث حضور سرمایه‌گذاران خارجی در استان کرمان شده است.

طبیب زاده افزود: استان کرمان ظرفیت های خوبی دارد که باید در زمینه تولید ناخالص داخلی (GDP) کار بیشتری صورت گیرد.

کد مطلب 4252807

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