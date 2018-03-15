  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۴ اسفند ۱۳۹۶، ۱۹:۲۴

کنسرت فرزاد فرزین در شهرکرد لغو شد

کنسرت فرزاد فرزین در شهرکرد لغو شد

شهرکرد- کنسرت موسیقی فرزاد فرزین در آخرین پنجشنبه سال ۹۶ در شهرکرد لغو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کنسرت موسیقی فرزاد فرزین در آخرین پنجشنبه سال ۹۶ در شهرکرد لغو شد. تبلیغات گسترده ای برای برگزاری این کنسرت در استان چهارمحال و بختیاری و استان اصفهان انجام شده بود.

یکی از کسانی که برای شرکت در این کنسرت موسیقی بلیط تهیه کرده بود به خبرنگار مهر گفت: کنسرت فرزاد فرزین در شهرکرد لغو شده است و به ما اعلام شده است که مبلغ پرداخت شده تا ۱۰ روز دیگر به حساب شما واریز می شود.

رشید شاهرخ با اعلام نارضایتی از لغو این کنسرت، ادامه داد: علت لغو این کنسرت مشخص نشده است.

وی بیان کرد: مسافران بسیاری از استان اصفهان برای شرکت در این کنسرت راهی شهرکرد شده اند که متاسفانه همه آنها سرگردان شده اند.

کد مطلب 4252843

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه