محجوب و ملایی رقبای خود را شناختند

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از رقابتها با حضور ۲۶۲ جودوکار از ۳۵ کشور از فردا به میزبانی روسیه در شهر «یکاترینبورگ» آغاز می شود که جواد محجوب و سعید ملایی نیز به نمایندگی از کشورمان در این رقابتها حضور خواهند داشت.

فردا شنبه در روز نخست این رقابتها در وزن ۸۱- کیلوگرم سعید ملایی در میان ۲۹ جودوکار دور نخست استراحت دارد سپس به مضاف برنده دیدار فرانسه و جمهوری چک می رود. سعید ملایی با رنکنیگ ۳ دنیا در این مسابقات سید دو است. «فرانک دی ولت» هلندی با رنکیگ یک دنیا سید یک است. مدال طلای این رقابتها می تواند ملایی را برای نخستین بار به صدر رنکنیگ جهانی ببرد. نمایندگان کرواسی، ارمنستان، روسیه و ازبکستان در قسمت پائین جدول قرار دارند.

اما یکشنبه در روز دوم و پایانی رقابتها جواد محجوب در میان ۱۷ جودوکار دور نخست استراحت دارد و سپس با «گرول هنک» جودوکار با تجربه هلندیها پیکار می کند. این هلندی نقره و برنز المپیک ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ در وزن ۱۰۰- کیلوگرم، ۳ برنز جهان در سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳، سه طلا و سه برنز قهرمانی اروپا را در کارنامه دارد. محجوب در صورت برتری باید با برنده مبارزه روسیه و گرجستان پیکار کند.

دو جودوکار کشورمان بعد از پایان رقابتها به تهران بازمی گردند.