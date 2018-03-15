به گزارش خبرنگار مهر، سیدابوالفضل موسوی بیوکی امروز در مراسم جشن افتخار بیست و چهارم که به مناسبت ۲۴ سال صدرنشینی دانش آموزان یزدی در کنکور سراسری برگزار شد، اظهار داشت: باید از دانش آموزان نخبه استان یزد حمایت و برای شکوفایی استعدادهای آنها تلاش شود.

وی بیان کرد: دانش آموزان یزد، پشتکار و سختکوشی را از نیاکان خود به ارث برده اند و لازم است برای دستیابی به مدارج عالی از هیچ کوششی دریغ نکنند.

موسوی بیوکی تصریح کرد: صدرنشینی دانش آموزان یزدی در کنکور سراسری یک شاخص است و لازم است تلاش‌های جدی برای حفظ این شاخص انجام شود.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس اظهار امیدواری کرد: با فراهم آوردن فرصت‌های برابر آموزشی در مناطق مختلف استان یزد به ویژه مناطق روستایی، شاهد درخشش بیش از پیش دانش آموزان استان در عرصه‌های علمی و آموزشی باشیم.

به گزارش مهر، در این مراسم از ۶۸ نفر از دانش آموزان استان یزد که در کنکور سراسری حائز رتبه برتر شده بودند، تجلیل شد.

در کنکور سراسری امسال ۱۴ هزار داوطلب از استان یزد در گروه‌های مختلف آموزشی شرکت کردند.