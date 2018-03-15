به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش و پرورش یزد استان یزد در این مراسم با تاکید بر لزوم تجلیل از دانش آموزان برتر در عرصه های علمی و تربیتی اظهار داشت: این مراسم یکی از رویدادهای مهم فرهنگی در استان یزد به شمار می رود.

عباسعلی دانافر به بیان میزان درصدهای قبولی دانش آموزان استان یزد در کنکور سراسری پرداخت و افزود: دانش اموزان استان در آزمون سراسری سال ۹۶ با کسب ۵۰.۶۱ درصد قبولی برای بیست و چهارمین سال متوالی رتبه نخست را کسب کردند و پس از یزد دانش آموزان استان های سمنان و اصفهان در رتبه های بعد قرار دارند.

وی بیان کرد: دانش آموزان استان در گروه ریاضی با قبولی ۸۳.۵۴ درصد از شرکت‌کنندگان رتبه اول را کسب کردند و پس از یزد، خراسان جنوبی با ۷۷.۲۰ درصد و مازندران ۷۵.۳۰ درصد قبولی در این گروه، دوم و سوم هستند.

دانافر خاطرنشان کرد: در گروه آموزشی علوم انسانی دانش آموزان این استان با قبولی۷۹.۲۴ درصد به دانشگاه ها راه یافتند و پس از یزد، سمنان با ۷۰.۴۶ درصد و مازندران با ۶۸.۷۰ درصد قبولی در ردیف های بعدی قرار دارند.

وی ادامه داد: همچنین دانش آموزان استان در گروه آموزشی علوم تجربی با کسب ۴۳.۶۲ درصد قبولی در آزمون دانشگاه ها پذیرفته شدند و پس از آن داوطلبان سمنان دوم شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد با بیان اینکه دانش آموزان یزدی در جشنواره جوان خوارزمی و المپیادها نیز به موفقیت های خوبی دست یافتند، افزود: دانش آموزان استان یزد در اغلب عرصه های علمی، آموزشی، جشنواره‌ها و برنامه های فرهنگی و پرورشی درخشش خوبی در کشور داشته اند.

به گزارش مهر، در این مراسم از ۶۸ نفر از دانش آموزان استان یزد که در کنکور سراسری حائز رتبه برتر شده بودند، تجلیل شد.

در کنکور سراسری امسال ۱۴ هزار داوطلب از استان یزد در گروه‌های مختلف آموزشی شرکت کردند.