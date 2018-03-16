تسهیل فرآیند رونق بخشی به تولید ازسوی دستگاه ها مدنظر قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی حسینی روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان خمین، اظهار کرد: یکی از نعمت هایی که خداوند به انسان عطا کرده نعمت مسئولیت و بار سنگینی است که بر دوش مدیران قرار داده شده و شکرگزاری این نعمت با خدمت رسانی مطلوب به مردم محقق می شود.

وی ادامه داد: مسئولان در انجام وظایف خود بایستی برخورد مطلوب و شایسته با ارباب رجوع داشته باشند و در هنگام مراجعه برای پاسخگویی به امور آنها، کوتاهی نکنند.

امام جمعه شهرستان خمین بیان کرد: در راستای رونق تولید و جذب سرمایه گذاران و تولید کنندگان، دستگاه های اجرایی فرایند اداری را تسهیل کنند تا مشکل تولیدکنندگان رفع شود، چراکه اقدامی موثر در رونق اقتصادی است و کاهش نرخ بیکاری در شهرستان به همراه خواهد داشت.

حسینی تصریح کرد: بیت حضرت امام(ره) ظرفیت بسیار مطلوب برای شهرستان خمین است که باید با فراهم کردن امکانات لازم ازجمله احداث سوییت، نمایشگاه و بازارچه صنایع دستی و سوغات در مجاورت آن، برای جذب هرچه بیشتر گردشگران در ایام نوروز تلاش شود.

وی خاطر نشان کرد: میدان نقش امام و ساخت موزه دفاع مقدس که می تواند باعث تحول در شهرستان خمین و استان مرکزی شود، به مرحله اجرا نرسیده و نیازمند پیگیری جدی از سوی مسئولان شهرستان در این زمینه ها است.

امام جمعه شهرستان خمین بیان کرد: با توجه به نرخ بالای بیکاری در شهرستان خمین و کمبود اعتبارات، رفع مشکلات شهرستان خمین، عزم جدی مسئولان و مدیران اجرایی را می طلبد و دستگاه های اجرایی از هر اقدام و عملکرد در راستای توسعه و پیشرفت شهرستان خمین متناسب با مسئولیت خود کوتاهی نکنند.