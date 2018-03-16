سنگ تمام استاندار کردستان برای حمایت از فعالیت های فرهنگی و هنری

به گزارش خبرنگار مهر، کنسرت ارکستر فلارمونیک کردستان پنج شنبه شب و در دو سانس در پردیس سینمایی بهمن سنندج برگزار شد که در سانس دوم اجرای این گروه، استاندار کردستان و جمع زیادی از مدیران استانی و شهرستان حضور داشتند.

در سانس دوم اجرای این گروه و با دعوت حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان، جمع زیادی از مدیران و مسئولان استانی و شهرستانی از جمله استاندار کردستان، دو معاون وی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، فرماندار و شهرستان سنندج، مدیرکل میراث فرهنگی، مدیرکل دفتر امور شهرداری های استانداری کردستان، مدیرکل میراث فرهنگی و ... حضور داشتند.

در میانه اجرای ارکستر فلارمونیک کردستان، و به همت رئیس حوزه هنری استان کردستان حکم رئیس هیات امنای این ارکستر به بهمن مرادنیا استاندار کردستان اهدا شد.

در ادامه همچنین از بهرام نصراللهی زاده به دلیل حمایت از فعالیت های ارکستر فلارمونیک کردستان و همچنین مهدی احمدی رهبر این ارکستر هم از سوی رئیس حوزه هنری استان کردستان تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

استاندار کردستان در سخنانی کوتاه در این مراسم اظهار داشت: بسیار خرسندم که امروز در این محفل فرهنگی و هنری حضور دارم و باید از بانیان این اقدام به ویژه حوزه هنری استان کردستان تقدیر داشته باشم.

بهمن مرادنیا با بیان اینکه باید زمینه برای تقویت و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری در استان کردستان فراهم شود، افزود: ما آمادگی داریم تا از ادامه فعالیت های این ارکستر حمایت کنیم و در همین راستا در اولین فرصت ۱۵۰ میلیون تومان به این گروه کمک خواهیم کرد.

وی ضمن تبریک ایام نوروز و سال جدید به حاضران در سالن شماره یک پردیس سینمایی بهمن سنندج، یادآور شد: انتظار می رود که نوروز بسیار خوبی را در کردستان شاهد باشیم و بدون شک تلاش تمامی مدیران و مسئولان فراهم کردن زمینه برای خدمت رسانی به مردم در طول سال به ویژه این ایام خاص است.

در ادامه این مراسم مجری برنامه ضمن نام بردن از امین مرادی رئیس حوزه هنری کردستان به دلیل حمایت های وی در راستای راه اندازی و ادامه فعالیت ارکستر فلارمونیک کردستان، حاضران در سالن وی را تشویق کردند.

اجرای دو سانس برنامه ارکستر فلارمونیک کردستان با اجرای قطعاتی فارسی و کردی و به رهبری مهدی احمدی و با حضور آهنگساز برجسته کردستانی استاد ارسلان کامکار و همچنین هنرمندی داریوش گودرزی در پردیس سینمایی بهمن سنندج و در میان استقبال خوب مردم برگزار شد.