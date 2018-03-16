عیدانه کتاب امروز در پایتخت آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه خانه کتاب، طرح عیدانه کتاب با شعار «کتاب عیدی دهیم» از امروز (۲۵ اسفند ماه) در کتابفروشی‌های عضو طرح در تهران آغاز به کار می‌کند و تا ۱۲ فروردین ماه ادامه خواهد داشت.

این طرح در کتابفروشی‌های سایر استان‌ها از ۲۲ اسفند ماه آغاز شده و بر اساس آمار اعلام شده از سوی خانه کتاب، در این مدت کتابفروشان توانسته‌اند ۵۵ هزار و ۷۳۴ عنوان کتاب را به فروش برسانند.

با گذشت بیش از یک هفته از آغاز ثبت نام کتابفروشی‌ها در طرح عیدانه کتاب، ۷۷۸ کتابفروشی از سراسر کشور برای مشارکت در آن ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۵۹۴ کتابفروشی در مراکز استان‌ها و مابقی در شهرستان‌ها هستند.

تاکنون و از بین ۳۱ استان کشور، تهران با مشارکت ۱۱۹ کتابفروشی در جایگاه اولِ مشارکت کتابفروشی‌ها قرار داد و استان‌های اصفهان با ۹۱ کتابفروشی و قم با ۸۶ کتابفروشی در جایگاه‌های بعدی هستند.

برای اطلاع از نام کتابفروشی‌های عضو طرح عیدانه کتاب می‌توانید به اینجا مراجعه کنید.