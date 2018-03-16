«مسیر» به کیوسک مطبوعات رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، ماهنامه مسیر تلاش دارد موضوعات و مسائل مرتبط با جمهوری اسلامی را در چارچوب عقلانیت انقلابی روایت، تبیین و آسیبشناسی کند.
هندسه تعامل، کشتی غزل، اقتصاد امن و بدعهد استمراری، پروندههای پیششماره اول و دوم نشریه مسیر هستند.
در پیششماره اول و دوم این نشریه، مطالب و اسنادی منتشرنشده از رهبر معظم انقلاب را به انتشار رسیده است.«سرگذشت من با ادبیات» روایت حضرت آیتالله خامنهای از زندگی ادبیشان است که برای نخستینبار منتشر شده است. همچنین شعر «دلبسته یاران خراسانی» با دستخط ایشان نیز برای نخستینبار در مسیر منتشر شده است؛ غزلی که با صدای رهبر انقلاب نیز آن را شنیدهایم.
نامهای از استاد محمد قهرمان، غزلسرای بزرگ خراسانی به رهبر انقلاب از دیگر مواردی است که برای نخستین بار در پرونده «کشتی غزل» منتشر شده است. همچنین سخنان آیتالله خامنهای در دیدار با جمعی از جوانان طراح و گرافیست انقلاب اسلامی را نیز میتوانید در این شماره بخوانید.
دو پرونده در حوزه سیاست خارجی با عناوین «هندسه تعامل» و «بدعهد استمراری» است که به موضوع نحوه تعامل گسترده با دنیا در هندسه جدید نظام بینالملل و نیز داستان بدعهدیهای ایالات متحده آمریکا پرداخته است. سیدجلال دهقانی فیروزآبادی، محمدباقر خرمشاد، محمدرضا دهشیری، مجتبی عبدخدایی و ابراهیم متقی از کارشناسان این دو پرونده هستند.
همچنین مسیر در پروندهای مفصل، تحت عنوان «اقتصاد امن» به بررسی ابعاد مختلف آن پرداخته است. حسن سبحانی، داود دانشجعفری، عادل پیغامی، محمدهادی زاهدی وفا، سورنا ستاری، سیدفرشاد فاطمی و مسعود درخشان از جمله اساتیدی هستند که به بررسی موضوع اقتصاد امن پرداختهاند.
نشریه مسیر تلاش میکند تا با همراهی اساتید، نخبگان و مخاطبان گرامی، در جهت رشد عقلانیت انقلابی گامهای مؤثری را بردارد.
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