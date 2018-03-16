تشکیل شورای راهبردی رشته های میان رشته ای در دانشگاه الزهرا(س)

مهناز ملانظری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه الزهرا به دنبال راه اندازی رشته های میان رشته ای جدید است که براین اساس یک شورای راهبردی در این زمینه تشکیل شده است.
وی افزود: رشته های میان رشته ای این دانشگاه در مقطع تحصیلات تکمیلی راه اندازی خواهد شد.
رئیس دانشگاه الزهرا(س) تاکید کرد: هدف از ایجاد رشته های میان رشته ای توسعه کارآفرینی دانشجویان است چراکه در ایجاد این رشته ها به نیازهای بازار و جامعه توجه خواهد شد.
ملانظری اظهار داشت: به دنبال این هستیم که دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) را به نحوی آموزش دهیم که این افراد کارآفرین باشند.
وی عنوان کرد: برنامه داریم در آینده رشته هایی را ایجاد کنیم که علاوه بر داشتن جاذبه شرایط ورود دانشجویان به بازار کار را نیز فراهم کند.
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