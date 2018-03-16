توسعه زیر ساخت های گردشگری درچهارمحال و بختیاری ضروری است

اقبال عباسی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه توسعه زیر ساخت های گردشگری در چهارمحال و بختیاری ضروری است، اظهار داشت: بهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل های خدادادی این استان برای توسعه گردشگری ضروری است.

وی عنوان کرد: چهارمحال و بختیاری ظرفیت تبدیل به قطب گردشگری کشور را دارد و باید تلاش کرد که از این ظرفیت برای توسعه استان بهره گرفت.

توسعه بخش گردشگری زمینه ساز کاهش نرخ بیکاری چهارمحال و بختیاری است

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: در حال حاضر چهارمحال و بختیاری نرخ بیکاری بالایی دارد که باید از ظرفیت گردشگری این استان برای ایجاد اشتغال بهره گرفت.

وی بیان کرد: با توسعه گردشگری زمینه ایجاد اشتغال و توسعه سایر بخش ها فراهم شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: جذب سرمایه گذار از مهمترین اولویت های مسئولان چهارمحال و بختیاری در راستای توسعه گردشگری است.

احداث ۳۸ اقامتگاه گردشگری در چهارمحال و بختیاری

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: باید اقامات های گردشگری در این استان احداث شود و فرصت های قابل سرمایه گذاری بخش گردشگری این استان معرفی شوند.

وی بیان کرد: ۳۸ هتل و مجتمع رفاهی در سطح استان در دست اجرا است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به توسعه بخش صنایع دستی چهارمحال و بختیاری، ادامه داد: در چهارمحال و بختیاری ۴۵۰ کارگاه کوچک و هفت کارگاه بزرگ صنایع دستی وجود دارد.