مهدی شفیعی به شهرام کرمی خوشامد گفت/ تمرین مدارا برای تعالی تئاتر

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزها بحث رفتن و ماندن مهدی شفیعی به عنوان مدیرکل هنرهای نمایشی در تئاتر ایران مطرح است و جامعه تئاتری در حمایت از او کمپینی را تشکیل داده و خواستار ابقای شفیعی شدند. از سوی دیگر شهرام کرمی به عنوان مدیرکل جدید هنرهای نمایشی انتخاب شده و قرار است حکم او طی روزهای باقیمانده سال ۹۶ منتشر شود.

شفیعی امروز جمعه ۲۵ اسفند یادداشتی را منتشر کرد که طی آن ضمن قدردانی از حمایت جامعه تئاتری، به شهرام کرمی نیز به عنوان مدیرکل جدید هنرهای نمایشی خوشامد گفت.

در متن این یادداشت چنین آمده است:

«از تئاتر آموخته ام که به «پایان» بیندیشم و امیدوارم که در سال های بودن در جایگاه مدیریتی به بضاعت تئاتر با یاری و هم نفسی هنرمندان شریف و نجیب تئاتر و همکاران کوشایم، چیزی افزوده باشم. اکنون در ایستگاه آخر باید فروتنانه عرض کنم آن چه باقی است، ارزش افزوده اعتماد و اعتباری است که از هم قدمی و هم نفسی با اصحاب شریف تئاتر به من ارزانی شد.

قدردانم! از التفات و الطاف شخصیت هایی که با امضاهای خویش، پیش از شخص من به شخصیت تئاتر و ارج نهادن به شاخصه هایی می اندیشند که خود خلق کرده و نگران ثبت و ثبات نقش خویش در مدیریت تئاتر بودند. من نیز این درد و دغدغه را داشتم و اکنون که این التفات با حضور هنرمندی برآمده از متن تئاتر مقارن‌ می گردد، امیدوارم که کریمانه تر از پیش، با برادرم «شهرام کرمی» که از همکاران کوشایم در این سال ها بوده است، به روزگار روشن تری بیندیشیم.

این سال ها «مدارا» را تمرین کردیم برای «تعالی» تئاتر و امیدوارم که با جلب روزافزون حمایت دولت و قانونگذاران و حمایت مضاعف هنرمندان برای ارتقا و گسترش تئاتر در کنار هم بمانیم.

کوتاه آن که، تقارن این تغییر با حلول سال نو و بهار در راه را به میمنت دانسته و امیدوارم‌ به نشاط طبیعت، بضاعت اندکم مشمول اغماض پروردگار هنر شود که:

بنده همان به که ز تقصیر خویش

عذر به درگاه خدای آورد

ورنه سزاوار خداوندی اش

کس نتواند که به جای آورد!

مهدی شفیعی».