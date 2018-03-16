مردم داری و مردم دوستی دلیل موفقیت مرحوم دکتر خدادوست بود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قاضی زاده هاشمی صبح جمعه در حاشیه مراسم یادبود مرحوم دکتر خدادوست در جمع خبرنگاران تاکید کرد: مرحوم دکتر خدادوست نابغه ایرانی که در شیراز متولد شد و از بهترین های علم چشم پزشکی دنیا بود.

وی ادامه داد: مرحوم خدادوست انسانی شایسته و معلمی خوب بود که شاگردان بزرگی را به یادگار گذاشت و همانا به دنبال معرفت بود.

وزیر بهداشت یادآور شد: شرط موفقیت مرحوم دکتر خدادوست، مردم دوستی و مردم مداری بود و در کنار دانش فراوان دستگیری از فقرا و کمک به مردم را هیچگاه فراموش نکرد.

قاضی زاده هاشمی تاکید کرد: مردم دوستی خدادوست به داخل کشور خلاصه نمی شد بلکه درب منزل او حتی در خارج از کشور نیز به روی هموطنان باز بود و کمک های فراوانی به دانشجویان ایرانی می کرد.

وی یادآور شد: دکتر خدادوست افتخاری بزرگ برای ایران و شیراز است که امیدوارم شاهد بروزچنین پتانسیل هایی از جوانان باشیم.