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۲۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۱۶

وزیر بهداشت:

مردم داری و مردم دوستی دلیل موفقیت مرحوم دکتر خدادوست بود

مردم داری و مردم دوستی دلیل موفقیت مرحوم دکتر خدادوست بود

شیراز _ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: دلیل موفقیت و ماندگاری مرحوم دکتر خدادوست مردم داری و مردم دوستی نه تنها در داخل کشور بلکه در خارج از کشور بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قاضی زاده هاشمی صبح جمعه در حاشیه مراسم یادبود مرحوم دکتر خدادوست در جمع خبرنگاران تاکید کرد: مرحوم دکتر خدادوست نابغه ایرانی که در شیراز متولد شد و از بهترین های علم چشم پزشکی دنیا بود.

وی ادامه داد: مرحوم خدادوست انسانی شایسته و معلمی خوب بود که شاگردان بزرگی را به یادگار گذاشت و همانا به دنبال معرفت بود.

وزیر بهداشت یادآور شد: شرط موفقیت مرحوم دکتر خدادوست، مردم دوستی و مردم مداری بود و در کنار دانش فراوان دستگیری از فقرا و کمک به مردم را هیچگاه فراموش نکرد.

قاضی زاده هاشمی تاکید کرد: مردم دوستی خدادوست به داخل کشور خلاصه نمی شد بلکه درب منزل او حتی در خارج از کشور نیز به روی هموطنان باز بود و کمک های فراوانی به دانشجویان ایرانی می کرد.

وی یادآور شد: دکتر خدادوست افتخاری بزرگ برای ایران و شیراز است که امیدوارم شاهد بروزچنین پتانسیل هایی از جوانان باشیم. 

کد مطلب 4252996

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