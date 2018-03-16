به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۹۷، دقایقی پیش با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به ریاست علی ربیعی، رئیس شورای عالی کار آغاز شد تا حداقل دستمزد سال آینده کارگران و کارکنان مشمول قانون کار تعیین شود.

علاوه بر علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این نشست مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و دارایی و محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه حضور دارند.

اطلاعات به دست آمده خبرنگار مهر حاکی از آن است که، نیره پیروز بخت رئیس سازمان ملی استاندارد نیز در این جلسه حضور پیدا کرده است.

بر اساس این گزارش، حقوق و دستمزد سالانه کارگران و کارکنان مشمول قانون کار همه ساله در روزهای پایانی سال با حضور شرکای اجتماعی (نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما) تعیین می شود.

در نشست اسفندماه سال گذشته شورای عالی کار، دستمزد سال جاری برای حداقلی بگیران با افزایش ۱۴.۵ درصدی از ۸۱۲.۱۶۶ تومان سال ۹۵ به ۹۲۹.۹۳۱ تومان افزایش یافت. همچنین دستمزد کارکنان دارای سایر سطوح مزدی ۱۲ درصد نسبت به ۹۵ افزایش یافت.