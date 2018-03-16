رونمایی پوستر «مرثیه ای برای یک دختر» شد/ آغاز پیش فروش بلیت

به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر نمایش «مرثیه ای برای یک دختر» که اقتباسی آزاد از نمایشنامه «مرگ و دوشیزه» نوشته آریل دورفمان است و با کارگردانی مازیار شهزاد دولتشاهی از ۱۵ فروردین ۹۷ در سالن شماره ۲ تماشاخانه پالیز به صحنه می رود، رونمایی شد.

این پوستر توسط محمدصادق زرجویان طراحی شده است.

گفتنی است پیش فروش اینترنتی نمایش «مرثیه ای برای یک دختر» که با حضور دیانا فتحی، روزبه حصاری، مارال عبداللهی و عطا عارفی راد به عنوان بازیگر روی صحنه می رود، از ساعت ۱۲ روز شنبه ۲۶ اسفند آغاز می شود.

نورالدین حیدری ماهر تهیه کننده، گلناز گلشن طراح لباس، علی کیانیان موسیقی، علی کوزه گر طراح نور، محمدصادق زرجویان طراح گرافیک، عکس و ساخت تیزر، محمد گودرزیانی دستیار کارگردان، برنامه ریز و مدیرتولید، شیدا منوچهری نایینی منشی صحنه و امیر قالیچی «تئاتربازها» مدیر تبلیغات این نمایش هستند که به نویسندگی، طراحی و کارگردانی مازیار شهزاد دولتشاهی اجرا می شود