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۲۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۵۹

سرپرست فوریت‌های پزشکی اردبیل مطرح کرد؛

آماده‌سازی ۲۷ پایگاه اورژانس در اردبیل برای خدمات نوروزی

آماده‌سازی ۲۷ پایگاه اورژانس در اردبیل برای خدمات نوروزی

اردبیل – سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اردبیل از آماده‌سازی ۲۷ پایگاه اورژانس در این استان برای ارائه خدمات نوروزی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد غیبتی پیش از ظهر جمعه در بازدید از پایگاه های اورژانس اردبیل تصریح کرد: ۶۰ دستگاه آمبولانس نیز در وضعیت آماده باش هستند.

وی به مشارکت ۳۲۰ نیروی عملیاتی اشاره و تأکید کرد: به ازای هر پایگاه شش نیروی عملیاتی داریم که ۲۴ ساعت به صورت کشیک و ۴۸ ساعت استراحت هستند.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان با بیان اینکه خدمات اورژانس با شماره گیری ۱۱۵ در دسترس خواهد بود، ادامه داد: تمهیدات لازم اندیشیده شه تا نقطه کور برای دسترسی به خدمات ۱۱۵ نداشته باشیم.

 وی متذکر شد: علاوه بر این برای خدمات بهداشتی نیز شش ایستگاه سلامت دایر شده است و اندازه گیری قند خون، فشار خون و دیابت به صورت رایگان انجام می شود.

غیبتی ادامه داد: امسال امداد هوایی نیز در استان فعال شده که البته بالگرد امدادی دید در شب ندارد و در صورت بروز حادثه در طول روز خدمات رسانی خواهد داشت.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان تأکید کرد: همچنین دو اتوبوس آمبولانس نیز با ۱۳ تخت برای ارائه خدمات آماده‌سازی شده است.

کد مطلب 4253006
محمد میرزایی ناطق

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