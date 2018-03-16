به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد غیبتی پیش از ظهر جمعه در بازدید از پایگاه های اورژانس اردبیل تصریح کرد: ۶۰ دستگاه آمبولانس نیز در وضعیت آماده باش هستند.

وی به مشارکت ۳۲۰ نیروی عملیاتی اشاره و تأکید کرد: به ازای هر پایگاه شش نیروی عملیاتی داریم که ۲۴ ساعت به صورت کشیک و ۴۸ ساعت استراحت هستند.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان با بیان اینکه خدمات اورژانس با شماره گیری ۱۱۵ در دسترس خواهد بود، ادامه داد: تمهیدات لازم اندیشیده شه تا نقطه کور برای دسترسی به خدمات ۱۱۵ نداشته باشیم.

وی متذکر شد: علاوه بر این برای خدمات بهداشتی نیز شش ایستگاه سلامت دایر شده است و اندازه گیری قند خون، فشار خون و دیابت به صورت رایگان انجام می شود.

غیبتی ادامه داد: امسال امداد هوایی نیز در استان فعال شده که البته بالگرد امدادی دید در شب ندارد و در صورت بروز حادثه در طول روز خدمات رسانی خواهد داشت.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان تأکید کرد: همچنین دو اتوبوس آمبولانس نیز با ۱۳ تخت برای ارائه خدمات آماده‌سازی شده است.