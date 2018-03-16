تفاوتی بین داعش و شیعه انگلیسی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدباقر فرزانه در خطبه های نماز جمعه مشهد که در بارگاه منور رضوی برگزار شد اظهار کرد: همچون سال های گذشته در روز اول فروردین میزبان رهبر معظم انقلاب هستیم و از رهنمودهای ایشان استفاده خواهیم کرد.

وی با تبریک بزرگداشت روز شهدا افزود: ملت ما با تکیه بر خون شهدا به تمامی آرمان های خود خواهند رسید و خون های ریخته شده در راه اسلام و میهن از بین رفتنی نیست و خانواده شهدا جزو پشتوانه های مهم نظام هستند. خدای ناکرده نباید این خون ها نادیده گرفته شده و به شهدا خیانت شود.

امام جمعه موقت مشهد در ادامه گفت: در عالم مرجعیت در طول تاریخ هم افراد فرهیخته و با اصالت بودند و هم افرادی که از این عنوان سوء استفاده کردند و به عبارتی دیگر تقلبی بودند. امام راحل یکی از نمونه های مرجعیت اصیل بود و دشمنان که از این مرجعیت ضربه خورده و به همین دلیل دنبال ایجاد مرجعیت تقلبی بودند و این کار را در طول تاریخ به انجام رسانده اند.

فرزانه بیان کرد: یک مرجع بدلی ویژگی از جمله تحجر و داشتن فکر بسته دارد و باعث می شود وی ظاهر بین باشد و پشت پرده موضوعات را متوجه نشود. این فرد و طرفدارانش بازیچه دست دشمن می شوند. کسانی که به عنوان داعش به ایجاد کشتار در منطقه دست می زنند دست پرورده وهابیت در عربستان هستند و کسانی که در لندن به سفارت ایران حمله می کنند شیعه انگلیسی و بازیچه دست آمریکا هستند.

وی تاکید کرد: بین شیعه انگلیسی متحجر و سنی انگلیسی متحجر که همان داعش است تفاوتی وجود ندارد و آنها اگر به قدرت برسند از هیچ جنایتی فروگذار نخواهند کرد.

امام جمعه موقت مشهد خاطرنشان کرد: مرجعیت بدلی ضربه زدن را از درون آغاز می کند وبا استفاده از ابزار دین و همانند موریانه پایه های دین را تخریب می کند که شناخت آن بسیار مشکل است و بسیاری در این مسیر فریب می خورند.

فرزانه تاکید کرد: آنها معتقداند دین از سیاست جدا بوده و هیچ خطری برای آمریکا و همپیمانانش ندارد و تلاش می کنند دین را با خرافات آلوده کنند که قمه زدن در ایام محرم و صفر به نام سید وسالار شهدا(ع) یکی از نمونه های آن است.

وی گفت: مرجعیت واقعی ملت بزرگی مانند ایران می سازد که یک مادر، چهارشهید را تقدیم دین و انقلاب می کند و ناراحتی از این بابت ندارد. آمریکا و انگلیس باید بدانند چهل سال است نتواسنته اند در مقابل مرجعیت اصیل شیعی کاری از پیش ببرند و این اندیشه تا آنها را از روی زمین محو نکند آرام نخواهد گرفت.