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۲۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۱۹

امام جمعه موقت مشهد:

تفاوتی بین داعش و شیعه انگلیسی وجود ندارد

تفاوتی بین داعش و شیعه انگلیسی وجود ندارد

مشهد- امام جمعه موقت مشهد گفت: هیچ تفاوتی بین داعش و شیعه انگلیسی وجود ندارد و هر دو در صورت رسیدن به قدرت از هیچ جنایتی فروگذار نخواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدباقر فرزانه در خطبه های نماز جمعه مشهد که در بارگاه منور رضوی برگزار شد اظهار کرد: همچون سال های گذشته در روز اول فروردین میزبان رهبر معظم انقلاب هستیم و از رهنمودهای ایشان استفاده خواهیم کرد.

وی با تبریک بزرگداشت روز شهدا افزود: ملت ما با تکیه بر خون شهدا به تمامی آرمان های خود خواهند رسید و خون های ریخته شده در راه اسلام و میهن از بین رفتنی نیست و خانواده شهدا جزو پشتوانه های مهم نظام هستند. خدای ناکرده نباید این خون ها نادیده گرفته شده و به شهدا خیانت شود. 

امام جمعه موقت مشهد در ادامه گفت: در عالم مرجعیت در طول تاریخ هم افراد فرهیخته و با اصالت بودند و هم افرادی که از این عنوان سوء استفاده کردند و به عبارتی دیگر تقلبی بودند. امام راحل یکی از نمونه های مرجعیت اصیل بود و دشمنان که از این مرجعیت ضربه خورده و به همین دلیل دنبال ایجاد مرجعیت تقلبی بودند و این کار را در طول تاریخ به انجام رسانده اند. 

فرزانه بیان کرد: یک مرجع بدلی ویژگی از جمله تحجر و داشتن فکر بسته دارد و باعث می شود وی ظاهر بین باشد و پشت پرده موضوعات را متوجه نشود. این فرد و طرفدارانش بازیچه دست دشمن می شوند. کسانی که به عنوان داعش به ایجاد کشتار در منطقه دست می زنند دست پرورده وهابیت در عربستان هستند و کسانی که در لندن به سفارت ایران حمله می کنند شیعه انگلیسی و بازیچه دست آمریکا هستند. 

وی تاکید کرد: بین شیعه انگلیسی متحجر و سنی انگلیسی متحجر که همان داعش است تفاوتی وجود ندارد و آنها اگر به قدرت برسند از هیچ جنایتی فروگذار نخواهند کرد. 

امام جمعه موقت مشهد خاطرنشان کرد: مرجعیت بدلی ضربه زدن را از درون آغاز می کند وبا استفاده از ابزار دین و همانند موریانه پایه های دین را تخریب می کند که شناخت آن بسیار مشکل است و بسیاری در این مسیر فریب می خورند. 

فرزانه تاکید کرد: آنها معتقداند دین از سیاست جدا بوده و هیچ خطری برای آمریکا و همپیمانانش ندارد و تلاش می کنند دین را با خرافات آلوده کنند که قمه زدن در ایام محرم و صفر به نام سید وسالار شهدا(ع) یکی از نمونه های آن است.

وی گفت: مرجعیت واقعی ملت بزرگی مانند ایران می سازد که یک مادر، چهارشهید را تقدیم دین و انقلاب می کند و ناراحتی از این بابت ندارد. آمریکا و انگلیس باید بدانند چهل سال است نتواسنته اند در مقابل مرجعیت اصیل شیعی کاری از پیش ببرند و این اندیشه تا آنها را از روی زمین محو نکند آرام نخواهد گرفت.

کد مطلب 4253026

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