فرهنگ و هنر در حاشیه قرار گرفته است

استاد غلامحسین امیرخانی، رئیس انجمن خوشنویسان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نحوه دفاع انجمن های صنفی هنری از حقوق هنرمندان گفت: "هنرمندان انجمن های هنری به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به سیستم مالی مدیریتی مملکت وابسته اند. بنابراین دولت باید از این انجمن ها حمایت کند. یکی از زمینه های جدی که تمام صنوف و نهادها باید برای رفاه هنرمندان در نظر بگیرند، بانک های رفاهی است که هر انجمن می تواند تحت نظر هیئت امناء خود اقدام به ایجاد آن کند."

وی در ادامه افزود: "فعالیت های درونی دیگری از جمله برگزاری مجامع سالانه یا گردهمایی اعضا نیز باید از فعالیت های انجمن های صنفی باشد. اما برای حمایت و دفاع از حقوق صنفی یک هنرمند عضو انجمن باید فکری اساسی شود. پنج سال پیش بر اساس مصوبه هیئت وزیران قرار شد نیم درصد بودجه عمرانی کشور به هنرمندان و خرید آثار هنری اختصاص یابد. اما این نیم درصد حذف شد و اگر به مرحله عمل می رسید می توانست به عنوان قدم اول تاثیرگذار باشد."

امیرخانی درباره روش های ملی شدن یک انجمن صنفی هنری گفت: "زمینه گسترش نهادهای مدنی به نوعی به تشکیل انجمن ها شباهت دارد که این دو موقعیت می توانند یکدیگر را تکمیل کنند. بنابراین زیرساخت های یک انجمن باید از طریق دولت شکل بگیرد و در مرحله بعد ساز و کار فنی تخصصی صنوف انجام شود. مگر بدون امکانات دولتی، خانه ها و NGOهای فرهنگی هنری می توانند پا بگیرند؟ در این سال ها با توجه به ازدیاد جمعیت چند سالن تئاتر و سینما یا حتی کتابخانه اضافه کرده ایم؟ در کنار مرتفع کردن این مشکلات مردم نیز باید به حضور در انجمن های صنفی عادت کنند."

این هنرمند پیشکسوت در پایان گفت: "انجمن های صنفی هنری باید در هر شکلی تقویت شوند و جایگاه خود را به عنوان نهادهای مستقل در اجتماع بیابند. گذشته از اینکه دولت باید به حمایت جدی و نه شعارگونه از این انجمن ها بپردازد. مقوله فرهنگ و هنر باید به عنوان اولویت در برنامه های کلان جامعه جایگاهی مستقل داشته باشد و نقش کلیدی ایفا کند. اما متاسفانه دولت مسئله فرهنگ و هنر را در حاشیه قرار داده و تا زمانی که به این حیطه بهای کافی داده نشود، هر چه دراین وادی بگوئیم در حد حرف است."