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۲۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۱۲

پلیس راهور نیروی انتظامی اعلام کرد؛

انسداد ۶ محور مواصلاتی کشور

انسداد ۶ محور مواصلاتی کشور

پلیس راهور نیروی انتظامی اعلام کرد: هفت محور مواصلاتی کشور مسدود یا دارای محدودیت تردد است.

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس راهور با اشاره به ۶ محور مسدود اعلام کرد: محور اولنگ - شاهرود در استان های گلستان و سمنان، محور دیزین- شمشک در استان های تهران و البرز، محور فرعی گنجنامه - تویسرکان در استان همدان و محور پونل - خلخال در استان های گیلان و اردبیل به علت نبود ایمنی کافی مسدود است.

همچنین در استان ایلام، محور دره شهر - پلدختر محدوده واریانات (چشمه شیرین) به علت ریزش کوه مسدود شد و مسیر جایگزین جاده قدیم چشمه شیرین است.

بر اساس آخرین گزارش های دریافتی در استان خوزستان نیز محور شوش - فتح المبین به علت طغیان رودخانه و تخریب پل، مسدود شده است.

سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار است.

مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور نیروی انتظامی با شماره تلفن های۸۸۲۵۵۵۵۵  (۱۰ خط) و ۱۲۰ به طور شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راه های کشور و امدادرسانی احتمالی به هموطنان است؛ همچنین در پایگاه اطلاع رسانی www.rahvar۱۲۰.ir  آخرین اطلاعات ترافیکی قابل دسترسی است.

کد مطلب 4253044

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