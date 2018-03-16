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۲۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۴:۴۵

فرمانده انتظامی شهرستان دنا خبر داد:

کشف ۳۰ کیلو گرم ماده مخدر از نوع تریاک در شهرستان دنا

کشف ۳۰ کیلو گرم ماده مخدر از نوع تریاک در شهرستان دنا

دنا- فرمانده انتظامی شهرستان دنا از کشف ۳۰ کیلو گرم ماده مخدر از نوع تریاک در این شهرستان خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالنبی میری سوق در تشریح این خبر افزود: روز گذشته مأموران انتظامی این شهرستان  هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور یاسوج – اصفهان به یک دستگاه خودروی پژو۴۰۵ مشکوک و خودرو را جهت بازرسی متوقف کردند.

میری سوق تصریح کرد: مأموران در بازرسی از خودرو مقدار ۳۰ کیلو گرم ماده مخدر تریاک که به طرز بسیار ماهرانه ای جاساز شده بود را کشف کردند.

وی ابراز داشت: در این رابطه خودرو توقیف و راننده بهمراه خانم جوانی با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

میری سوق با تاکید بر اینکه مبارزه با پدیده شوم موادمخدر با جدیت از سوی پلیس دنبال می شود، گفت: شهروندان در صورت مشاهده و برخورد با فروشندگان موادمخدر و هرگونه بی نظمی و اخلال در نظم عمومی با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ تماس و موضوع را به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 4253047

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