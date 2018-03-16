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۲۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۴:۴۵

در کهگیلویه و بویراحمد؛

بازدید استاندار از پروژه ها و مناطق گردشگری شهر یاسوج

بازدید استاندار از پروژه ها و مناطق گردشگری شهر یاسوج

یاسوج- استاندار کهگیلویه و بویراحمد از چند پروژه و منطقه گردشگری در شهر یاسوج بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی ظهر جمعه در بازدید از پروژه پل چهارم بشار در شهر یاسوج گفت: با برنامه ریزی مناسب، این پل مهم تا مردادماه زیر بار ترافیکی خواهد رفت.

احمدی همچنین با هدف بررسی آمادگی مناطق مختلف گردشگری برای میزبانی از میهمانان نوروزی از چندین منطقه گردشگری بازدید کرد و گفت: همه امکانات وتجهیزات برای استقبال از مسافران نوروزی در شهر یاسوج آماده است.

علی محمد احمدی افزود: باید تبلیغات محیطی، آذین بندی شهر و استقبال از مسافران از اولویت‌ها باشد.

احمدی همچنین از آبشار یاسوج بازدید کرد.

کد مطلب 4253055

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