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۲۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۰۸

کاخ سفید اخبار احتمال برکناری مک‌مستر را رد کرد

کاخ سفید اخبار احتمال برکناری مک‌مستر را رد کرد

سخنگوی کاخ سفید اخبار منتشر شده پیرامون برکناری احتمالی مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید خبر منتشر شده روزنامه آمریکایی «واشنگتن پُست» درباره برکناری احتمالی ژنرال «مک‌ مستر» مشاور امنیت ملی ترامپ را رد کرد.

سخنگوی کاخ سفید در پیامی توئیتری در این خصوص اعلام کرد: با رئیس جمهور ترامپ و ژنرال مک مستر صحبت کردم.

وی در ادامه نوشت: برخلاف گزارش های منتشر شده، آنها روابط کاری خوبی دارند و تغییری در شورای امنیت ملی کشور نخواهیم داشت.

این در حالی است که روزنامه «واشنگتن پست» پیشتر در گزارشی اعلام کرده بود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از برکناری رکس تیلرسون وزیر خارجه این کشور تصمیم گرفته است ژنرال «هربرت مک مستر» مشاور امنیت ملی خود را نیز برکنار کند.

کد مطلب 4253072

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