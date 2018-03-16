غرب به دنبال ترویج بی حجابی است/هوشیاری جامعه در خصوص هجمه فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم که در مصلی این شهر برگزار شد، گفت: ما مسلمان و شیعه هستیم و باید حرمت امام هادی(ع) که شهادتشان مصادف با عید نوروز شده است را نگه داریم و دست به کارهایی نزنیم که حریم شهادت امام هادی(ع) از بین برود.

وی افزود: حادثه هجمه به مدرسه فیضیه در دوم فروردین‌ماه رخ داد و طلاب زیادی به خاک و خون کشیده شدند و رژیم طاغوت می‌خواست با این اقدام انقلاب را خفه کند اما نشد.

نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به برگزاری مجلس خبرگان رهبری طی روزهای گذشته، گفت: هم ریاست مجلس خبرگان و هم اعضایی که در این دو روز اجلاسیه سخنرانی کردند مهمترین دغدغه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را مطرح کردند.

وی افزود: تشکیل هیئت اندیشه ورز برای رسد مسیر و اهداف انقلاب یکی از اقدامات مهم این اجلاسیه بود که مورد تاکید رهبر عزیز بوده است.

آیت الله حسینی بوشهری بیان داشت: جلسه رهبر معظم انقلاب با اعضای خبرگان، قرآنی و معنوی بود و ایشان تاکید فرمودند که انبیای الهی به پشتوانه آیات الهی به مردم می‌گفتند که جای نگرانی نیست هر چند که این حمایت خداوند در سایه تقوا و فداکاری‌ها است.

وی بیان داشت: رهبر معظم انقلاب فرمودند که ما امروز در کشور مشکل داریم اما می‌شود این مشکلات را حل کرد.

حجاب از آموزه‌های دینی ما است

این عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به موضوع حجاب بیان داشت: عده‌ای که ادعای علم و دانش می‌کنند مسئله حجاب اجباری را مطرح می‌کنند اما حجاب از آموزه‌های دینی ما است و دنیای غرب مبلغ برهنگی زن است و مردانشان لباس کامل می‌پوشند و از زنان می‌خواهند برهنه باشند.

وی ادامه داد: جامعه انقلابی و اسلامی ما حاضر نیست افکار و آرمان‌های خود را تحت تاثیر غرب قرار دهد.

آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به حوادث چهارشنبه سوری گفت: فضای استان‌ها در این روز عادی نبود و باید در سال‌های بعد نیروهای امنیتی با این پدیده مقابله کنند.

وی با اشاره به حمله به سفارت ایران در انگلیس نیز گفت: در ایامی که بن سلمان مهمان انگلیس بود می‌خواستند خوش رقصی برای وی داشته باشند و افرادی پرچم ایران را از سفارت پایین آوردند که مورد اعتراض مجامع جهانی قرار گرفت و ملت ما چنین اقداماتی که منشا آن مسائل غیر دینی است را محکوم می‌کند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه با بیان اینکه به فرموده رهبر معظم انقلاب ما سنی آمریکایی و هم شیعه انگلیسی را قبول نداریم، گفت: هر اقدامی که منجر به مظلوم‌نمایی این جریان شود موجب ضربه زدن به انقلاب است و باید اجازه داد مسئولان در زمان خود با آنان برخورد کنند.